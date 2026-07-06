Збірна Бразилії побила власний антирекорд у матчі з Норвегією

34% володіння м'ячем – це ганебний показник для «селесао»

Збірна Бразилії з футболу оновила один зі своїх антирекордів у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 проти Норвегії (1:2). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статистичний портал OptaJoao.

«Селесао» продемонстрували найнижчий показник володіння м'ячем за всю історію своїх виступів на мундіалях. За даними порталу, у поєдинку проти норвежців бразильці контролювали м'яч лише 34% ігрового часу.

Цей показник став найгіршим для збірної Бразилії в матчах Чемпіонату світу з 1966 року – саме тоді почали офіційно вести таку статистику.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» прокоментував виліт збірної Бразилії з Чемпіонату світу 2026 з футболу після поразки в матчі 1/8 фіналу від Норвегії з рахунком 1:2.

На виліт «селесао» з мундіалю відреагувала пресслужба донецького «Шахтаря». У соціальній мережі Threads «гірники» написали: «Наступного разу кличте гравців «Шахтаря». Наразі у складі чемпіона України виступають 13 футболістів з бразильським громадянством.

До слова, головний тренер національної команди Бразилії Карло Анчелотті залишиться на посаді після поразки від Норвегії (1:2) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Італійський фахівець поділився враженнями від виступу «селесао» на Кубку світу. Він переконаний, що бразильцям було до снаги переграти норвезьку збірну. Водночас Анчелотті не робить трагедії з поразки.

«Звісно, ми всі глибоко засмучені. Думаю, що до цього моменту ми мали не найвдаліший Чемпіонат світу, але сьогодні, вважаю, заслуговували на перемогу. Коли трапляються такі моменти, то поразку слід сприймати як початок нового етапу. Ми повинні й надалі прогресувати, шукати нові ідеї», – пояснив тренер.

Зачепив керманич пентакампеонів світу й питання власного майбутнього. Анчелотті не подаватиме у відставку. Він сповнений планів щодо повернення збірної Бразилії на вершину планети.

«Ця поразка – не кінець, а початок нового циклу. Загалом, вважаю, гра складалася на нашу користь. Ми мали чимало гольових моментів і в першому, і в другому таймах, поки рахунок був 0:0. Потім ми провели заміни, щоб додати команді свіжості та глибини складу, розраховуючи здобути перемогу», – резюмував Анчелотті.

Титулований італієць перед ЧС-2026 пролонгував контракт із Бразильською конфедерацією футболу. Він уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті готуватиме «селесао» до Копа Америка-2028 та наступного Кубка світу.