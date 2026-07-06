Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Бразилії побила власний антирекорд у матчі з Норвегією

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Бразилії побила власний антирекорд у матчі з Норвегією
Гравці збірної Бразилії шоковані поразкою від Норвегії
фото: Getty Images

34% володіння м'ячем – це ганебний показник для «селесао»

Збірна Бразилії з футболу оновила один зі своїх антирекордів у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 проти Норвегії (1:2). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статистичний портал OptaJoao.

«Селесао» продемонстрували найнижчий показник володіння м'ячем за всю історію своїх виступів на мундіалях. За даними порталу, у поєдинку проти норвежців бразильці контролювали м'яч лише 34% ігрового часу.

Цей показник став найгіршим для збірної Бразилії в матчах Чемпіонату світу з 1966 року – саме тоді почали офіційно вести таку статистику.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» прокоментував виліт збірної Бразилії з Чемпіонату світу 2026 з футболу після поразки в матчі 1/8 фіналу від Норвегії з рахунком 1:2.

На виліт «селесао» з мундіалю відреагувала пресслужба донецького «Шахтаря». У соціальній мережі Threads «гірники» написали: «Наступного разу кличте гравців «Шахтаря». Наразі у складі чемпіона України виступають 13 футболістів з бразильським громадянством.

До слова, головний тренер національної команди Бразилії Карло Анчелотті залишиться на посаді після поразки від Норвегії (1:2) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Італійський фахівець поділився враженнями від виступу «селесао» на Кубку світу. Він переконаний, що бразильцям було до снаги переграти норвезьку збірну. Водночас Анчелотті не робить трагедії з поразки.

«Звісно, ми всі глибоко засмучені. Думаю, що до цього моменту ми мали не найвдаліший Чемпіонат світу, але сьогодні, вважаю, заслуговували на перемогу. Коли трапляються такі моменти, то поразку слід сприймати як початок нового етапу. Ми повинні й надалі прогресувати, шукати нові ідеї», – пояснив тренер.

Зачепив керманич пентакампеонів світу й питання власного майбутнього. Анчелотті не подаватиме у відставку. Він сповнений планів щодо повернення збірної Бразилії на вершину планети.

«Ця поразка – не кінець, а початок нового циклу. Загалом, вважаю, гра складалася на нашу користь. Ми мали чимало гольових моментів і в першому, і в другому таймах, поки рахунок був 0:0. Потім ми провели заміни, щоб додати команді свіжості та глибини складу, розраховуючи здобути перемогу», – резюмував Анчелотті.

Титулований італієць перед ЧС-2026 пролонгував контракт із Бразильською конфедерацією футболу. Він уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті готуватиме «селесао» до Копа Америка-2028 та наступного Кубка світу.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Збірна України U-21 без шансів програла одноліткам з Японії
Збірна України U-21 з футболу програла Японії у контрольному матчі
8 червня, 18:43
Катар приймав Чемпіонат світу 2022 року, під час якого програв усі три свої матчі
Нова сторінка в історії. Катар уперше набрав очки на Чемпіонатах світу
14 червня, 00:27
Ліонель Скалоні незадоволений нововведенням ФІФА
Тренер збірної Аргентини розкритикував паузи на водопій на Чемпіонаті світу 2026
22 червня, 11:49
Чемпіонат світу з футболу набирає обертів
Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
3 липня, 04:25
Матвій Пономаренко опинився в обіймах Олександра Караваєва
«Динамо» випередило «Шахтар» за представництвом у збірній сезону Прем'єр-ліги
26 червня, 12:29
Вінісіус Жуніор бере участь в перегонах бомбардирів Кубка світу
Бразилія – Японія. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
29 червня, 12:35
Португалія Роналду здолала Хорватію та вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Роналду вперше в кар'єрі забив гол у плейоф чемпіонатів світу
3 липня, 09:13
Андре Онана продовжить виступи на берегах Чорного моря
«Манчестер Юнайтед» відпустив воротаря в чемпіонат Туреччини
3 липня, 17:58
Перша зустріч 1/8 фіналу Канада – Марокко відбудеться 4 липня
Стали відомі всі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
4 липня, 06:56

Новини

Вімблдон 2026: який вигляд має турнірна сітка Костюк
Вімблдон 2026: який вигляд має турнірна сітка Костюк
Збірна Бразилії побила власний антирекорд у матчі з Норвегією
Збірна Бразилії побила власний антирекорд у матчі з Норвегією
У капітана збірної Англії відновився голос після перемоги над Мексикою на Чемпіонаті світу
У капітана збірної Англії відновився голос після перемоги над Мексикою на Чемпіонаті світу
Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі Вімблдону
Визначилася суперниця Костюк у чвертьфіналі Вімблдону
Голанду вистачило 12 ударів, щоб забити на Чемпіонаті світу 2026 вже сім голів
Голанду вистачило 12 ударів, щоб забити на Чемпіонаті світу 2026 вже сім голів
Трамп прокоментував скандальне рішення ФІФА щодо скасування дискваліфікації гравця збірної США
Трамп прокоментував скандальне рішення ФІФА щодо скасування дискваліфікації гравця збірної США

Новини

Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
Вчора, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua