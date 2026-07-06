Норвегія з дублем Голанда вибила Бразилію на шляху в чвертьфінал Чемпіонату світу

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Національна команда Норвегії переграла збірну Бразилії (2:1) в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Стартували на Мундіалі-2026 бразильці з нічиєї проти збірної Марокко (1:1). Єдиний м'яч оформив нападник Віінісіус. Далі підопічні Карло Анчелотті розгромили Гаїті (3:0) з дублем форварда Куньї та голом того ж Вінісіуса. У фінальному турі групового етапу «селесао» здолали збірну Шотландії (3:0). Цього разу двічі відзначився Вінісіус, а Кунья записав до активу один м'яч. У першому раунді плейоф Бразилія вибила збірну Японії (2:1). Голи оформили хавбек Каземіро та нападник Мартінеллі.

Скандинави розпочали турнір із розгрому збірної Іраку (4:1). Форвард Голанд забив двічі, а оборонець Естігор відзначився одним забитим м'ячем. Ще один гол – форвард суперників Хуссейн оформив у власні ворота. Далі Норвегія переграла збірну Сенегалу (3:2). Оборонець Педерсен відкрив рахунок, а згодом Голанд знову оформив дубль. У фінальному турі «вікінги» другим складом програли Франції (1:4). Єдиний гол до свого активу записав хавбек Осгор. У рамках 1/16 фіналу норвежці здолали збірну Кот-д'Івуару (2:1), а забитими м'ячами відзначилися нападник Нуса та той же Голанд.

Перебіг подій

Скандинави активніше розпочали. Хлопці Столе Сольбаккена навіть забили в дебюті. Проте, Сьорлот опинився в офсайді перед передачею на Берга в центр штрафного.

«Селесао» поступово вийшли з-під тиску суперника. Команда Анчелотті зробила кілька підходів до чужого штрафного. А потім отримала право на пенальті – Аєр сфолив проти Куньї, а рефері вказав на позначку після перегляду повтору.

Однак, відкрити рахунок за підсумками цього епізоду збірній Бразилії не судилося. До м'яча підійшов Гімараес і не зумів переграти Нюланна. Такий розвиток подій можна назвати справедливим – до падіння Куньї суддівська бригада проґавила фол Раяна.

Наступний спалах активності стався після водопою. Нюланн вдало зіграв ногами після прострілу Мартінеллі та удару Вінісіуса. Натомість кіпер бразильців Аліссон упорався зі спробою Голанда з лінії воротарського та пострілом Едегора з-за меж штрафного.

Обидві команди створили чимало нагод забити фото: EFE

Другий тайм розпочався під контролем Бразилії. «Селесао» змарнували мінімум дві нагоди до паузи на гідратацію. Спершу Вінісіус класною передачею вивів Ендріка віч-на-віч із воротарем, але форвард пробив повз ворота. А потім Раян змусив попрацювати Нюланна пострілом із лінії штрафного.

«Вікінги» в ці хвилини запам'яталися хіба що напівмоментом Голанда. Бомбардир трохи не встиг, аби замкнути дальню стійку після передачі зовнішнім боком стопи від Аєра. А після водопою Аліссон парирував удар Шельдерупа.

Ключовий епізод стався на 79-й хвилині. Шельдеруп виконав, здавалося, безнадійний навіс із лівого флангу на Голанда в оточенні кількох оборонців збірної Бразилії. Та форвард виграв верхову дуель в Габріела та головою спрямував мяч у сітку!

Підопічні Анчелотті пішли вперед великими силами. «Селесао» створили кілька гострих ситуацій. Зокрема, Аєр у боротьбі з Ендріком відправив м'яч за комірець Нюланну. Проте, голкіпер зумів спрямувати м'яч у стійку. А на гострий простріл Каземіро партнери лише трохи не встигли.

Та вирішальне слово було за Норвегією. На 90-й хвилині знову проявила себе зв'язка Шельдерупа та Голанда. Перший з флангу віддав другому пас у зону перед штрафним, а лідер атак вікінгів підлаштував м'яч під ліву ногу та вгатив у кут воріт Аліссона.

Бразильська збірна спромоглася лише підсолодити гіркоту поразки. Естігор у власному штрафному «заїхав» ліктем в обличчя Каземіро, тож арбітр призначив другий пенальті. Неймар упевнено реалізував одинадцятиметровий – 1:2 у підсумку та місце в 1/4 фіналу Кубка світу для команди Сольбаккена.

Cup tree provided by Sofascore

Чемпіонат світу 2026. 1/8 фіналу

Бразилія – Норвегія – 1:2

Голи: Неймар, 90+10 (пенальті) – Голанд, 79, 90

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.