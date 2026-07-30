Одноклубник Луніна надовго потрапив у лазарет «Реала»

Королівський клуб зазнав кадрової втрати до старту сезону

Оборонець Рауль Асенсіо зазнав травми прямого м'яза стегна правої ноги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Центрбек пропустить щонайменше шість тижнів. За негативного сценарію відновлення іспанця затягнеться на кілька місяців. Він пропустить усю передсезонну підготовку та початок нової кампанії.

Травма Асенсіо також ставить під сумнів його продаж цього літа. Керманич «вершкових» Жозе Моурінью нібито не розраховував на оборонця, а «Реал» був готовий відпустити власного вихованця в оренду чи на постійній основі. Проти трансферу був сам центрбек.

Інтерес до Асенсіо приписували низці клубів. Нібито ним цікавилися стамбульський «Галатасарай», римський «Лаціо» та марсельський «Олімпік». Контракт оборонця з «вершковими» чинний до літа 2031 року.

Асенсіо в минулому сезоні провів 34 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав два голи. Торік він отримав дебютний виклик до збірної Іспанії, але в національній команді не дебютував.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.