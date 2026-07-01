Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Англія – ДР Конго. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Англія – ДР Конго. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Джуд Беллінгем підходить до поєдинку в непоганій формі
фото: Getty Images

«Три леви» спробують виправдати статус претендента на титул

Сьогодні, 1 липня 2026 року, збірна Англії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті протистоятиме національній команді ДР Конго в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Англія – ДР Конго

Шанси команди Томаса Тухеля на 12:40 1 липня виглядають переконливішими, впевнені букмекери GGBET. На ймовірну перемогу «Трьох левів» запропоновано коефіцієнт 1,38. На потенційну звитягу африканських «леопардів» виставлено кеф 13,24. Натомість нічию в основний час оцінено балом 3,25. Показова ситуація склалася і з місцем в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд для Англії закладено коефіцієнт 1,11. На прохід збірної ДР Конго виставлено бал 6,04. Тим часом на тотал менше 1,5 запропоновано кеф 2,72.

Передматчевий стан команд

Піддані короля обійшлися без поразок на груповому етапі. Англійська збірна стартувала з фестивальної перемоги над Хорватією (4:2). Забитими м'ячами відзначилися форвард Кейн (двічі), півзахисник Беллінгем і нападник Рашфорд. Потім підопічні Тухеля розписали нічию зі збірною Гани (0:0). Наостанок «Три леви» здолали панамців (2:0). Голи до свого активу записали ті ж Кейн (пенальті) та Беллінгем.

ДР Конго розпочала турнір із сенсаційної нічиєї проти збірної Португалії (1:1). Історичний гол оформив нападник Вісса. Потім «леопарди» поступилися колумбійцям (0:1). У фінальному турі команда Себастьєна Десабра розібралася з Узбекистаном (3:1). Цього разу Вісса оформив дубль, зокрема реалізував одинадцятиметровий. Ще один м'яч забив форвард Маєле.

Реклама. 21+

Літо буває різне – пляжне, спекотне, відпускне. Але це – літо великої гри! Світове футбольне змагання – подія, яку вболівальники чекали 4 роки. Приєднуйся до головної події літа з букмекерським брендом GGBET!

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнуться вперше. Досі суперники не провели жодного поєдинку. Вага цього протистояння буде надзвичайно високою. Переможець зустрічі продовжить боротьбу за трофей. Натомість переможений поїде додому.

Де дивитися матч Англія – ДР Конго

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стадіон «Ацтека» під час ЧС-2026 називається «Мехіко-Сіті»
Мексика оновила кілька рекордів після перемоги над Еквадором на Чемпіонаті світі
Сьогодні, 12:10
Чемпіонат світу з футболу проходить у США, Канаді та Мексиці
Мундіаль набирає обертів. Стали відомі три пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Сьогодні, 07:17
Мундіаль завершиться 19 липня 2026 року
Визначилися сім команд, які вийшли до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 07:11
Мексика та Еквадор зійшлися у поєдинку 1/16 фіналу світової першості
Мексика перемогла Еквадор у грі 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 07:01
Мбаппе забив дев'ять голів у дев'яти матчах плейоф чемпіонатів світу
Мбаппе після гри зі Швецією став рекордсменом за кількістю голів у плейоф чемпіонатів світу
Сьогодні, 06:34
Погода вплинула на старт гри Чемпіонату світу
Гра Чемпіонату світу Мексика – Еквадор розпочалася із годинною затримкою: що сталося
Сьогодні, 06:10
Французи продовжують доводити статус однієї з найуспішніших футбольних збірних в історії футболу
Франція розгромила Швецію в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 01:56
Мірослав Коубек вибачився за провал Чехії на ЧС-2026
Тренер збірної Чехії залишив посаду після провалу на Чемпіонаті світу
Вчора, 16:49
Мігель Альмірон та інші парагвайці святкують успіх
Президент Парагваю оголосив вихідний після сенсації на Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 16:30

Новини

Закінчився бензин? Збірна Росії зі скелетону скасувала липневий збір в анексованому Криму
Закінчився бензин? Збірна Росії зі скелетону скасувала липневий збір в анексованому Криму
Одна з боксерських організацій вже санкціонувала бій за вакантний титул Усика
Одна з боксерських організацій вже санкціонувала бій за вакантний титул Усика
Збірна Еквадору залишилась без тренера після вильоту з мундіалю
Збірна Еквадору залишилась без тренера після вильоту з мундіалю
Англія – ДР Конго. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
Англія – ДР Конго. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026
«Полісся» завершило співпрацю з ексфутболістом «Динамо»
«Полісся» завершило співпрацю з ексфутболістом «Динамо»
Мексика оновила кілька рекордів після перемоги над Еквадором на Чемпіонаті світі
Мексика оновила кілька рекордів після перемоги над Еквадором на Чемпіонаті світі

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну