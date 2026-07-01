Англія – ДР Конго. Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

«Три леви» спробують виправдати статус претендента на титул

Сьогодні, 1 липня 2026 року, збірна Англії на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті протистоятиме національній команді ДР Конго в рамках 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Англія – ДР Конго

Шанси команди Томаса Тухеля на 12:40 1 липня виглядають переконливішими, впевнені букмекери GGBET. На ймовірну перемогу «Трьох левів» запропоновано коефіцієнт 1,38. На потенційну звитягу африканських «леопардів» виставлено кеф 13,24. Натомість нічию в основний час оцінено балом 3,25. Показова ситуація склалася і з місцем в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд для Англії закладено коефіцієнт 1,11. На прохід збірної ДР Конго виставлено бал 6,04. Тим часом на тотал менше 1,5 запропоновано кеф 2,72.

Передматчевий стан команд

Піддані короля обійшлися без поразок на груповому етапі. Англійська збірна стартувала з фестивальної перемоги над Хорватією (4:2). Забитими м'ячами відзначилися форвард Кейн (двічі), півзахисник Беллінгем і нападник Рашфорд. Потім підопічні Тухеля розписали нічию зі збірною Гани (0:0). Наостанок «Три леви» здолали панамців (2:0). Голи до свого активу записали ті ж Кейн (пенальті) та Беллінгем.

ДР Конго розпочала турнір із сенсаційної нічиєї проти збірної Португалії (1:1). Історичний гол оформив нападник Вісса. Потім «леопарди» поступилися колумбійцям (0:1). У фінальному турі команда Себастьєна Десабра розібралася з Узбекистаном (3:1). Цього разу Вісса оформив дубль, зокрема реалізував одинадцятиметровий. Ще один м'яч забив форвард Маєле.

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Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнуться вперше. Досі суперники не провели жодного поєдинку. Вага цього протистояння буде надзвичайно високою. Переможець зустрічі продовжить боротьбу за трофей. Натомість переможений поїде додому.

Де дивитися матч Англія – ДР Конго

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».