Президент Парагваю оголосив вихідний після сенсації на Чемпіонаті світу 2026

Громадяни отримали нагоду відсвяткувати несподівану перемогу національної команди

Президент Сантьяго Пенья оголосив позачерговий вихідний після перемоги збірної Парагваю у 1/16 фіналу Чемпіонату світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на профіль глави держави в X.

«Гуарані» напередодні сенсаційно вибили Німеччину. Основний та додатковий час завершився нічиєю (1:1), а голом у складі команди Густаво Альфаро відзначився нападник Енкісо. У серії пенальті парагвайці були вправнішими (4:3).

«Сьогодні святкує вся країна. Святкує перемогу збірної, яка втілює найглибші риси нашої ідентичності: незламний характер, віру та силу народу, який ніколи не здається. Дякуємо, «альбіррохо», за цю неймовірну радість і за те, що ви знову об'єднали мільйони парагвайців під одним прапором», – написав Пенья.

Тепер на Парагвай чекатиме матч 1/8 фіналу. Там суперником підопічних Альфаро буде переможець протистояння між збірними Франції та Швеції. Наступний поєдинок «гуарані» відбудеться у ніч проти неділі, 5 липня.

Пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Плейоф турніру стартував у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрілася з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

Південна Африка – Канада – 0:1

Бразилія – Японія – 2:1

Німеччина – Парагвай – 1:1 (пенальті – 3:4)

Нідерланди – Марокко – 1:1 (пенальті – 2:3)

Кот-д'Івуар – Норвегія

Франція – Швеція

Мексика – Еквадор

Англія – ДР Конго

Бельгія – Сенегал

США – Боснія і Герцеговина

Іспанія – Австрія

Португалія – Хорватія

Швейцарія – Алжир

Австралія – Єгипет

Аргентина – Кабо-Верде

Колумбія – Гана

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.