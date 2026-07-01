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Визначилися сім команд, які вийшли до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Визначилися сім команд, які вийшли до 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Мундіаль завершиться 19 липня 2026 року
фото: Getty Images

Чемпіонат світу з футболу проходить у США, Канаді та Мексиці

Визначились сім команд, які гарантували собі участь у 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/8 фіналу Чемпіонату світу

  • Мексика
  • Канада
  • Бразилія
  • Марокко
  • Франція
  • Норвегія
  • Парагвай

На даний момент визначилися три пари 1/8 фіналу.

1/8 фіналу Чемпіонату світу

  • Парагвай – Франція
  • Канада – Марокко
  • Бразилія – Норвегія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.

Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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