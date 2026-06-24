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Ще одна сенсація! Гана відібрала очки в Англії на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ще одна сенсація! Гана відібрала очки в Англії на Чемпіонаті світу 2026
Гана грає на своєму ювілейному, п'ятому, Чемпіонаті світу з футболу
фото: Федерація футболу Гани

Одні з головних фаворитів Чемпіонату світу не змогли пройти потужну оборону африканської команди

Збірна Англії неприємно шокувала своїх вболівальників безгольовою нічиєю у другому матчі групового етапу Чемпіонату світу 2026 проти Гани. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Матч між Англією та Ганою вийшов доволі закритим і небагатим на справжні гольові моменти. Англійці з перших хвилин заволоділи м'ячем і майже весь час контролювали гру на половині поля суперника, однак ганці дуже дисципліновано діяли в обороні.

У першому таймі підопічні Томаса Тухеля створили лише кілька напівмоментів. Наприклад, Деклан Райс двічі пробивав по воротах, але в одному випадку м'яч пройшов над поперечиною, а в іншому удар заблокував захисник. Також небезпечно атакував Джуд Беллінгем, однак і його спробу з-за меж штрафного було нейтралізовано. Гана рідко переходила центр поля великими силами, роблячи ставку на контратаки через Іньякі Вільямса та Джордана Аю. Це сприяло тому, що перерви рахунок так і не було відкрито.

Після відпочинку картина гри суттєво не змінилася. Англія продовжувала контролювати м'яч і шукати вільні зони біля штрафного майданчика суперника, але гостроти біля воріт Бенджаміна Асаре довго не виникало. Лише на 57-й хвилині англійці завдали першого удару в площину воріт, коли Ентоні Гордон пробив від кута штрафного, проте голкіпер Гани без проблем упорався з цією спробою. Ганці відповідали рідкісними випадами вперед, а найбільш перспективна контратака завершилася тим, що Прінс Аду занадто довго працював із м'ячем, після чого атака втратила гостроту.

У середині другого тайму Тухель освіжив гру низкою замін, випустивши Букайо Саку, Ніко О'Райлі, Моргана Роджерса, Еберечі Езе та Маркуса Рашфорда. Саме після цього тиск англійців став відчутно сильнішим. Гаррі Кейн небезпечно пробивав низом з-за меж штрафного, але Асаре продемонстрував чудову реакцію. Найкращий шанс вирвати перемогу Англія створила на 86-й хвилині: спочатку Асаре здійснив блискучий сейв після потужного удару Саки в нижній кут, після чого О'Райлі головою влучив у поперечину, а Кейн на добиванні не зміг поцілити в площину воріт.

Попри фінальний штурм англійців, оборона Гани вистояла. Африканська команда продемонструвала надзвичайно організовану гру без м'яча та зуміла стримати одну з найсильніших атак турніру. У підсумку команди так і не зуміли забити бодай один м'яч, завершивши зустріч нульовою нічиєю, де головним героєм став воротар ганців Бенджамін Асаре, який кілька разів урятував свою команду наприкінці матчу.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет L

Англія – Гана 0:0 (0:0)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вболівальники збірної Англії освистали футболіста Гани

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Теги: чемпіонат світу Англія Гаррі Кейн Деклан Райс НОВИНИ ФУТБОЛУ

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