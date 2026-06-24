Вболівальники збірної Англії освистали футболіста Гани: чим незадоволені фанати

Вихід на поле Томаса Партея викликав осуд у вболівальників з Англії

Поєдинок групового етапу Чемпіонату світу 2026 між Англією та Ганою в передмісті Бостона почався з потужного тиску з боку англійських уболівальників на півзахисника ганської збірної Томаса Партея. Про це повідомляє «Главком».

Скандальна репутація футболіста

33-річний футболіст, який нині виступає за «Вільярреал», уперше з'явився на полі на цьому мундіалі. Партею довелося пропустити стартовий матч Гани проти Панами в Торонто через відмову канадської влади видати йому візу. Причиною такого рішення стали кримінальні звинувачення, висунуті футболісту у Великій Британії. Згідно з ними, лондонська поліція інкримінує йому сім епізодів зґвалтування та один епізод сексуального насильства, які, за версією слідства, мали місце у 2020-2022 роках.

Сам футболіст категорично заперечує всі звинувачення та наполягає на своїй невинуватості. Судовий процес у справі має розпочатися у 2027 році. Водночас американська влада дозволила гравцю в'їзд до країни, що дало йому можливість приєднатися до збірної перед матчем з Англією.

Ворожа реакція трибун

Англійські вболівальники зустріли колишнього гравця «Арсенала» вкрай негативно. Свист і гучне невдоволення лунали як під час оголошення складів команд, так і практично після кожного дотику Партея до м'яча.

Додаткового розголосу набула ситуація перед стартовим свистком. На відео з церемонії привітання видно, як захисник збірної Англії Джед Спенс демонстративно проігнорував рукостискання з Партеєм. Епізод швидко став вірусним у соціальних мережах і викликав активне обговорення серед уболівальників.

Напередодні матчу Партею намагався уникати розмов про скандали та наголошував, що зосереджений виключно на футболі. Він із теплом говорив про можливість зустрітися на полі зі своїми колишніми партнерами по «Арсеналу» – Декланом Райсом і Букайо Сака, підкреслюючи, що головним для нього є успіх команди, а не особисті досягнення.

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Нагадаємо, що гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світу.