Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Вболівальники збірної Англії освистали футболіста Гани: чим незадоволені фанати

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Вболівальники збірної Англії освистали футболіста Гани: чим незадоволені фанати
Томас Партей є однією з головних зірок збірної Гани
фото: Olisel Comps

Вихід на поле Томаса Партея викликав осуд у вболівальників з Англії 

Поєдинок групового етапу Чемпіонату світу 2026 між Англією та Ганою в передмісті Бостона почався з потужного тиску з боку англійських уболівальників на півзахисника ганської збірної Томаса Партея. Про це повідомляє «Главком».

Скандальна репутація футболіста

33-річний футболіст, який нині виступає за «Вільярреал», уперше з'явився на полі на цьому мундіалі. Партею довелося пропустити стартовий матч Гани проти Панами в Торонто через відмову канадської влади видати йому візу. Причиною такого рішення стали кримінальні звинувачення, висунуті футболісту у Великій Британії. Згідно з ними, лондонська поліція інкримінує йому сім епізодів зґвалтування та один епізод сексуального насильства, які, за версією слідства, мали місце у 2020-2022 роках.

Сам футболіст категорично заперечує всі звинувачення та наполягає на своїй невинуватості. Судовий процес у справі має розпочатися у 2027 році. Водночас американська влада дозволила гравцю в'їзд до країни, що дало йому можливість приєднатися до збірної перед матчем з Англією.

Ворожа реакція трибун

Англійські вболівальники зустріли колишнього гравця «Арсенала» вкрай негативно. Свист і гучне невдоволення лунали як під час оголошення складів команд, так і практично після кожного дотику Партея до м'яча.

Додаткового розголосу набула ситуація перед стартовим свистком. На відео з церемонії привітання видно, як захисник збірної Англії Джед Спенс демонстративно проігнорував рукостискання з Партеєм. Епізод швидко став вірусним у соціальних мережах і викликав активне обговорення серед уболівальників.

Напередодні матчу Партею намагався уникати розмов про скандали та наголошував, що зосереджений виключно на футболі. Він із теплом говорив про можливість зустрітися на полі зі своїми колишніми партнерами по «Арсеналу» – Декланом Райсом і Букайо Сака, підкреслюючи, що головним для нього є успіх команди, а не особисті досягнення.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що гравець збірної Гани оскаржив заборону на в'їзд до Канади на Чемпіонат світу.

Читайте також:

Теги: чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гравці «Динамо» перед початком спарингу на зборі в Австрії
«Динамо» дізналось дати та час початку матчів проти «Університаті» в Лізі Європи
Вчора, 15:38
Назарій Русин має чинний контракт з англійським «Сандерлендом»
«Карпати» готові підписати контракт з ексфорвардом «Динамо»
22 червня, 17:35
Кай Гаверц оформив дубль у першому поєдинку
Німеччина – Кот-д'Івуар. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
20 червня, 13:55
Роналду не відзначився результативними діями у грі проти ДР Конго
Гравець збірної ДР Конго заявив, що «Роналду уже не той»
18 червня, 13:19
Цього місяця у подібній справі УЄФА позбавив єврокубків азербайджанський ФК «Туран»
Слідами «Турана». Переможець Кубка Чехії отримав жорстке покарання через договірні матчі
18 червня, 00:27
Александер Сьорлот близький до зміни прописки
«Ювентус» узгодив контракт із бомбардиром збірної Норвегії – інсайдер
7 червня, 17:30
Джанлука Манчіні матиме нагоду переїхати в Мілан
«Інтер» і «Рома» розглянуть обмін футболістами збірної Італії – журналіст
4 червня, 21:30
Олександр Зубков потужно виступав у турецькому чемпіонаті, але прагнув змінити клуб через особисті обставини
Гравець збірної України з футболу перейшов до грецького чемпіонату
3 червня, 22:25
Арда Туран здобув чотири перемоги з п'яти можливих
Тренер «Шахтаря» і лідер середняка отримали призи травня в Прем'єр-лізі
1 червня, 13:28

Новини

Вболівальники збірної Англії освистали футболіста Гани: чим незадоволені фанати
Вболівальники збірної Англії освистали футболіста Гани: чим незадоволені фанати
Тренер збірної Франції покинув Чемпіонат світу 2026 через смерть своєї матері
Тренер збірної Франції покинув Чемпіонат світу 2026 через смерть своєї матері
Світоліна здійснила камбек проти росіянки та вийшла до чвертьфіналу турніру в Німеччині
Світоліна здійснила камбек проти росіянки та вийшла до чвертьфіналу турніру в Німеччині
Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан у грі Чемпіонату світу
Португалія з дублем Роналду розгромила Узбекистан у грі Чемпіонату світу
Роналду став першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу
Роналду став першим футболістом, який забивав голи на шести чемпіонатах світу
ЗМІ назвали головного претендента на посаду тренера збірної Італії з футболу
ЗМІ назвали головного претендента на посаду тренера збірної Італії з футболу

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua