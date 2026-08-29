«Карпати» з втраченою перемогою вийшли в одноосібні лідери Прем'єр-ліги

«Зелено-білим» посприяла поразка донецького «Шахтаря»

Київський «Лівий Берег» розписав нічию (1:1) із львівськими «Карпатами» в 4-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Леви» захопили ініціативу в дебюті. Підопічні Франа Фернандеса ледь не повели в рахунку на 4-й хвилині. Це Чачуа з лінії штрафного поцілив у каркас воріт «лелек».

«Карпати» продовжили атакувати. Ось Жмурко з-під поперечини витягнув удар Сері головою. Пізніше Алькайн змусив кіпера реагувати на постріл із гострого кута, а добивання Фелліпе заблокував Самар. Ще один удар Фелліпе пішов повз стійку.

Перерва через чергову повітряну тривогу в столиці розтягнулася на півтори години. Після неї «леви» відновили пошуки підходів до взяття воріт. І таки досягли свого на 59-й хвилині – Фелліпе розібрався у чужому штрафному після прострілу Алькайна.

Та здаватися у плани «Лівого Берега» не входило. Команда Олександра Рябоконя не побоялася піти вперед і зуміли зрівняти рахунок. Воробчак отримав закидання з глибини на куті штрафного та несподівано для воротаря пробив у ближній.

Більше цифри на табло не змінилися. «Карпати» набрали 10 очок і стали одноосібним лідером УПЛ. Натомість «лелеки» оформили третю нічию поспіль і залишаються у середині турнірної таблиці (три очки).

Українська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Лівий Берег» – «Карпати» – 1:1

Голи: Воробчак, 76 – Фелліпе, 60

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До слова, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в УПЛ. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, київське «Динамо» презентувало колекцію ретрофутболок із чотирьох епох. Ними вшанують головні віхи в столітній історії клубу. Зокрема, обидва сезони з тріумфами в Кубку кубків.