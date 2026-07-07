Аргентина – Єгипет. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Чинні чемпіони планети спробують продовжити турнірний поступ

Сьогодні, 7 липня 2026 року, збірна Аргентини на арені «Мерседес-Бенц Стедіум» в американській Атланті зустрінеться з національною командою Єгипту в рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Аргентина – Єгипет

Безумовним лідером симпатій на 9:10 7 липня стали підопічні Ліонеля Скалоні, переконані фахівці GGBET. На ймовірну перемогу «альбіселесте» запропоновано коефіцієнт 1,45. Тим часом на потенційну звитягу єгиптян закладено кеф 5,29. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 4,30. Промовиста ситуація склалася і щодо путівки в чвертьфінал. На прохід Аргентини виставлено коефіцієнт 1,19. Натомість на місце в наступній стадії для «фараонів» закладено бал 4,41. Зате на тотал більше 4,0 запропоновано кеф 6,64.

Передматчевий стан команд

Команда Скалоні розпочала груповий етап Кубка світу з розгрому збірної Алжиру (3:0). Нападник Мессі оформив хет-трик. Далі аргентинці переграли Австрію (2:0). Цього разу Мессі обмежився дублем. У третьому турі «альбіселесте» здолали збірну Йорданії (3:1). Забитими м'ячами відзначилися півзахисник Ло Чельсо, форвард Лаутаро Мартінес, який реалізував пенальті, та той же Мессі. А от у першому раунді плейоф аргентинська збірна ледве дотиснула Кабо-Верде (3:2) в овертаймі. Голи до свого активу записали Мессі та оборонець Лісандро Мартінес. Третій м'яч – автогол центрбека суперників Боржеса.

Збірна Єгипту стартувала на турнірі з нічиєї проти Бельгії (1:1). Голом відзначився хавбек Ашур. Далі підопічні Хоссама Хассана впевнено переграли збірну Нової Зеландії (3:1). Забиті м'ячі оформили півзахисник Зіко, а також нападники Салах і Трезеге. У фінальному турі групового етапу «фараони» розійшлися миром із Іраном (1:1). Гол до свого активу записав хавбек Сабер. А от збірну Австралії в 1/16 фіналу вдалося дотиснути лише в серії одинадцятиметрових (1:1, пенальті – 4:2). Ашур відзначився забитим м'ячем в основний час.

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Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнулися втретє. Перше рандеву сталося на Олімпійських іграх в епоху, коли ще не існувало Чемпіонату світу. У півфіналі змагань 1928 року «альбіселесте» знищили збірну Єгипту (6:0).

Другий матч відбувся у 2008 році. Цей товариський поєдинок теж завершився на користь Аргентини (2:0). Забитими м'ячами відзначилися форвард Агуеро та оборонець Бурдіссо. Усі учасники того матчу вже завершили кар'єру.

Де дивитися матч Аргентина – Єгипет

У прямому ефірі поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».