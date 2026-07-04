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Лицар Кейн, бельгійське диво та німецький сором. Підсумки 1/16 фіналу Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Лицар Кейн, бельгійське диво та німецький сором. Підсумки 1/16 фіналу Чемпіонату світу
Гаррі Кейн своїми голами у ворота ДР Конго врятував Англію від поразки
фото: Getty Images

В 1/16 фіналу мундіалю збірна Кабо-Верде нав’язала геройський супротив Аргентині, але підтвердила африканський тренд

На Чемпіонаті світу 2026 з футболу завершився перший раунд плейоф. «Главком» пропонує згадати головні події на старті турніру – що найбільше вразило, сподобалось та шокувало.  

Матч туру

В 1/16 фіналу мундіалю було достатньо вольових перемог, але найшаленіший камбек здійснила збірна Бельгії. «Червоні дияволи» встановила унікальне досягнення на чемпіонатах світу в матчі проти Сенегалу. Вони стали першими, хто врятувався від поразки в основний час, програючи на 85-й хвилині з рахунком 0:2. Голи від Ромелу Лукаку та Юрі Тілеманса перевели гру в овертайм, де той таки Тілеманс забив переможний м'яч на 4-й компенсованій хвилині з пенальті. Диво-порятунок Лукаку пояснив просто: «Нам допомогли пресинг і командний дух».

Герой туру

Інший камбек в першому раунді плейоф стався завдяки неймовірному Гаррі Кейну. Англія програвала ДР Конго, але завдяки дублю Кейна (на 75-й та 86-й хвилинах) здобула вольову перемогу 2:1. Цими голами форвард довів свій рахунок на мундіалях до 13 м'ячів і перевершив легендарного Пеле (12). «Ти просто пасуєш йому і спостерігаєш», – так оцінив перформанс Кейна його партнер по збірній Елліот Андерсон. Ну, а в Великій Британії вже вимагають нагородити Гаррі лицарським титулом. Рубрика була б не повною, якби ми не згадали і про Ерлінга Голанда. Його гол приніс перемогу Норвегії в непростому протистоянні зі збірною Кот-д'Івуар (2:1).

Ерлінг Голанд забиває у ворота збірної Кот-д'Івуар
Ерлінг Голанд забиває у ворота збірної Кот-д'Івуар
фото: Getty Images

Невдахи туру

Черговий Чемпіонат світу – і в черговий раз німці потраплять у рейтинг найбільших невдах. У 2026 році Німеччина вилетіла, сенсаційно поступившись Парагваю. Основний час завершився внічию 1:1 (на гол парагвайця Хуліо Енсісо відповів Кай Гаверц). А в серії пенальті точнішими були парагвайці – 4:3. Бундестім вперше програв у серії пенальті на мундіалі, а головний тренер Юліан Нагельсманн вимушено пішов у відставку. Наставнику пригадали все – його самовпевненість, тактику, кадрові рішення, тремтячі ноги футболістів під час пробиття пенальті.

«У вирішальні моменти топкоманда не шукає добровольців», – так прокоментував легендарний Олівер Кан перелякані обличчя гравців, коли справа дійшла до шостого удару в серії 11-метрових.

Збірна Німеччини пропускає в матчі з Парагваєм
Збірна Німеччини пропускає в матчі з Парагваєм
фото: Getty Images

Сенсація туру

Аргентина хоч і пройшла до 1/8 фіналу, але мала купу проблем в поєдинку зі збірною Кабо-Верде (3:2). Чинні чемпіони світу дотиснули дебютантів лише в додатковий час і лише завдяки автоголу – на 111-й хвилині у власні ворота поцілив Діней Борхес. У африканців знову запалював голкіпер Возінья, а Кабрал забив гол-шедевр у овертаймі. Загалом, рівень опозиції Кабо-Верде – це і є найбільша сенсація. Нікому і близько не спадало на думку, що потенційний бенефіс Мессі в Маямі перетвориться на трилер. Тренер аргентинців Ліонель Скалоні підсумував матч так: «Більше не кажіть, що у нас в плейоф «хороша частина сітки». У наступному раунді на чемпіонів чекає Єгипет.   

Збірна Кабо-Верде зрівнює рахунок в матчі з Аргентиною
Збірна Кабо-Верде зрівнює рахунок в матчі з Аргентиною
фото: Getty Images
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Скандал туру

У першому раунді плейоф Португалія обіграла Хорватію з голом Гонсалу Рамуша на 4-й компенсованій хвилині. Але є, як то кажуть, нюанс. Хорвати встигли відігратися і здавалось перевели матч в овертайм. Втім цей гол скасували через положення поза грою у Маріо Пашаліча. Завдяки спеціальним датчикам у м'ячі (Connected Ball Technology) було зафіксовано непомітний дотик Ігоря Матановіча, після чого м'яч дістався Пашалічу, який перебував в офсайді. Епізод спричинив масову дискусію про доцільність довіряти техніці і вбивати емоції на полі. Зірковий Златан Ібрагімовіч назвав цей момент «пограбуванням» і звинуватив ФІФА у тому, що команду Кріштіану Роналду за вуха тягнуть у фінал турніру.   

Хорватія програла Португалії через спірне суддівське рішення
Хорватія програла Португалії через спірне суддівське рішення
фото: Getty Images

Рекорди туру

А це вже персональна рубрика Ліонеля Мессі. В матчі проти Кабо-Верде аргентинець відзначився своїм ювілейним, 20-м голом на чемпіонатах світу. Він став першим гравцем, що сягнув цієї позначки на мундіалях. Турнір аргентинець розпочинав із 13 голами, але відтоді випередив Мірослава Клозе і перехопив звання найкращого бомбардира в історії турніру. Мессі за результатами матчів 1/16 фіналу також повернув собі лідерство в рейтингу найкращих бомбардирів ЧС-2026, на якому забив уже сім голів.

Ліонель Мессі забив вже 20 голів на чемпіонатах світу
Ліонель Мессі забив вже 20 голів на чемпіонатах світу
фото: Getty Images

Тренд туру

У першому раунді плейоф стався масовий виліт африканських збірних. Всього до 1/16 фіналу вийшла рекордна кількість команд з Африки – одразу дев’ять. Проте сім з них програли свої матчі на цьому етапі та завершили виступи на турнірі: ПАР, Кот-д'Івуар, ДР Конго, Сенегал, Алжир, Кабо-Верде, Гана. Хтось поступився без особливих шансів (ПАР, Алжир, Гана) а хтось вилетів драматично, у рівній боротьбі, як ДР Конго чи Сенегал. Про матч Кабо-Верде з чемпіонами світу ми вже згадували, і там ледь не трапилась сенсація усіх часів. Додамо, що двом африканським збірним все ж вдалося подолати 1/16 фіналу – це Марокко (перемогли Нідерланди) та Єгипет (обіграли Австралію).

Святослав Василик, «Главком»

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ліонель Мессі Гаррі Кейн Ерлінг Голанд

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