Піренейське дербі на Чемпіонаті світу 2026: Іспанія та Португалія зійшлися не на жарт, аж бутси рвуться

Бутса Педру Нету порвалася у першому таймі гри Португалія – Іспанія

Перший тайм поєдинку Чемпіонату світу Іспанія – Португалія запам'ятався безкомпромісною боротьбою між гравцями команд – пошкодження зазнала навіть бутса португальця Педру Нету. Про це інформує «Главком».

Наприкінці першого тайму гри Іспанія – Португалія Педру Нету порвав свою бутсу. Однак, така наснага гравців до боротьби наразі не перетворилася на реалізовані моменти. Після першої половини поєдинку рахунок залишається не відкритим – 0:0.

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

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У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут.

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.