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Аргентина перемогла Англію у важкому матчі Чемпіонату світу 2026

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Аргентина перемогла Англію у важкому матчі Чемпіонату світу 2026

Чинні чемпіони світу перебували за крок до вильоту

Аргентина стала другим фіналістом Чемпіонату світу 2026 з футболу, перегравши Англію з рахунком 2:1. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

У першому таймі небезпечних моментів було небагато. Аргентинці кілька разів загрожували воротам Джордана Пікфорда дальніми ударами Енцо Фернандеса, а англійці відповідали активною грою в центрі поля. Найбільше запам'яталися жорсткі єдиноборства та боротьба за кожен м'яч, через що попередження отримали Елліотт Андерсон і Лісандро Мартінес.

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Після перерви гра значно пожвавилася. Уже на старті другого тайму Хуліан Альварес мав шанс відкрити рахунок, але Пікфорд врятував Англію. На 55-й хвилині англійці все ж вийшли вперед: Морган Роджерс прострілив до штрафного майданчика, а Ентоні Гордон точним ударом низом відправив м'яч у сітку.

Аргентина поступово перехопила ініціативу й почала дедалі частіше створювати моменти біля чужих воріт. Ніколас Гонсалес змусив Пікфорда демонструвати майстерність після удару головою, а Алексіс Макаллістер на 76-й хвилині був дуже близьким до гола, але влучив у стійку. Ліонель Скалоні освіжив гру серією замін, випустивши Родріго Де Пауля, Ніколаса Отаменді, Гонсало Монтьєля та Лаутаро Мартінеса.

Тиск аргентинців приніс результат на 85-й хвилині. Спочатку Пікфорд урятував англійців після потужного дальнього удару Енцо Фернандеса, однак після подачі з кутового атака продовжилася, і півзахисник аргентинців отримав передачу від Ліонеля Мессі на межі штрафного майданчика та точним ударом зрівняв рахунок.

У компенсований час команда Скалоні не зупинилася. На 90+2-й хвилині Макаллістер ледь не забив, пробивши в зовнішній бік стійки, а вже в наступній атаці Мессі виконав точний простріл у воротарський майданчик, де Лаутаро Мартінес випередив захисників і головою переправив м'яч у порожні ворота. Англія не змогла відповісти на цей удар, а численні заміни Тухеля в заключні хвилини вже не вплинули на підсумок зустрічі.

Чемпіонат світу 2026. 1/2 фіналу

Англія – Аргентина 1:2 (0:0)

  • Голи: Гордон (55) – Фернандес (85), Мартінес (90+2)

Нагадаємо, що ФБР вважав матч Англія – Аргентина грою підвищеного ризику

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Теги: чемпіонат світу Англія Аргентина Родріґо Лаутаро Мартінес Лісандро Мартінес

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