«Фестиваль дерунів». Журналіст оцінив атмосферу перед грою США – Боснія і Герцеговина

Гра 1/16 фіналу Чемпіонату світу США – Боснія і Герцеговина відбулася в Санта-Кларі

США здобули перемогу над Боснією і Герцеговиною з рахунком 2:0

Спортивний коментатор Віталій Волочай оцінив атмосферу перед матчем 1/16 фіналу Чемпіонату світу США – Боснія і Герцеговина. Про це інформує «Главком».

«Передивляюсь ще раз відео з «атмосферою» в місті на матчі США – Боснія, і це блін так кумедно. Ну от враження, що просто це якийсь фестиваль дерунів», – написав Волочай у своєму телеграм-каналі.

Гра 1/16 фіналу Чемпіонату світу США – Боснія і Герцеговина відбулася на арені «Лівайс Стедіум» в Санта-Кларі.

США здобули перемогу з рахунком 2:0.

Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.