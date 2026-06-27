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Кабо-Верде зіграло з Саудівською Аравією на Чемпіонаті світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Кабо-Верде зіграло з Саудівською Аравією на Чемпіонаті світу 2026

Збірна Кабо-Верде зіграла у свою третю нічию на Чемпіонаті світу 2026, обійшовшись без голів у матчі проти Саудівської Аравії. Про це повідомляє «Главком»

Хід матчу 

Зі старту зустрічі гра була доволі жорсткою: Вагнер Піна отримав жовту картку, а Сауд Абдулхамід ледь уникнув вилучення після грубого фолу. Уже пізніше команди поступово почали створювати моменти. Найкращу нагоду Кабо-Верде в першому таймі змарнував Віллі Самеду, чий небезпечний удар парирував Мохаммед Аль-Оваїс.

Саудівці відповіли шансом Мохамеда Канно, який пробивав головою під поперечину, однак Возінья продемонстрував блискучу реакцію та врятував свою команду. До перерви тренер Саудівської Аравії також був змушений провести вимушену заміну через травму Хассана Тамбакті.

Після відпочинку гра залишалася відкритою, а Кабо-Верде навіть виглядало гостріше в атаці. До прикладу, Жаміру Монтейру одразу після поновлення зустрічі перевірив Аль-Оваїса точним ударом у нижній кут, а невдовзі Кевін Леніні небезпечно пробив із дальньої дистанції поруч зі стійкою.

Саудівська Аравія відповіла серією замін, випустивши на поле Мусаба Аль-Джувайра, Абдуллу Аль-Хамдана та Мохаммеда Абу Аль-Шамата, тоді як наставник Кабо-Верде освіжив склад виходом Нуну Да Кошти, Еліу Варели, Гаррі Родрігеса та Лароса Дуарте. Арбітр також кілька разів був змушений втрутитися, показавши жовті картки Нассеру Аль-Давсарі та Фірасу Аль-Бурайкану.

У заключній частині матчу команди обмінялися ще кількома небезпечними епізодами. На 75-й хвилині Ларос Дуарте мав чудову можливість принести Кабо-Верде перемогу, але Аль-Оваїс здійснив ще один блискучий сейв після удару в нижній кут. Уже в компенсований час Саудівська Аравія відповіла своїм шансом: Абдулла Аль-Хамдан небезпечно пробивав по центру воріт, однак Возінья впевнено впорався із загрозою. Попри взаємні атаки, жодній із команд так і не вдалося знайти шлях до воріт суперника, тож фінальний свисток Франсуа Летексьє зафіксував безгольову нічию 0:0.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет H

Кабо-Верде – Саудівська Аравія 0:0 (0:0)

Standings provided by Sofascore

 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Саудівська Аравія

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