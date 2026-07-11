Збірна Іспанії перемогла Бельгію і стала другим півфіналістом Чемпіонату світу 2026

Вирішальною в матчі стала травма зіркового воротаря бельгійців

Збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

У Лос-Анджелесі Іспанія очікувано домінувала на полі з перших хвилин, однак на вході до штрафного бельгійців їхні комбінації не проходили. «Червоні дияволи» добре читали усі спроби суперника, а дальнім ударам іспанців бракувало влучності.

І все ж на 30-й хвилині чергова атака Іспанії принесла результат. Порро прострілив на Ольмо, той пробив, Куртуа в падінні зреагував на цей удар, але Руїс добив м'яч під поперечину – 1:0. Відкривши рахунок, іспанці стали почуватися значно впевненіше і не припиняли своїх атак. Ямаль міг подвоїти перевагу, пробивши зі штрафного – Куртуа в падінні відбив.

Іспанія ніби контролювала гру і несподівано пропустила. Кастань навісив на лінію воротарського і Де Кетеларе головою переправив м'яч у ворота, випередивши Кубарсі. Для команди Луїса де ла Фуенте це був перший пропущений м’яч на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці навіть трохи розгубилися і завершення тайму пройшло в атаках Бельгії.

Після перерви «фурія роха» знову захопила простір на половині поля суперника, а забивати знову мали бельгійці. Після прострілу Доку м'яч відскочив до Де Кейпера, який із вбивчої позиції не влучив у ворота. Іспанія продовжила облогу і кілька складних м’ячів витягнув Куртуа. Згодом виявилось, що в одному з епізодів він отримав травму і бельгійці були змушені випустити резервного голкіпера Ламменса.

Іспанці не бажали доводити справу до овертайму, тому увесь час шукали свій шанс біля воріт команди Руді Гарсії. Однак, довести до логічного завершення якусь з численних атак вони довго не могли. Лише на 88-й хвилині «фурія роха» таки дотиснула суперника – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання.

У компенсований час бельгійці спробували відігратися, але хаотичний наступ успіху не приніс. У підсумку перемога Іспанії, яка у півфіналі зіграє проти Франції.

Чемпіонат світу 2026. 1/4 фіналу

Іспанія – Бельгія 2:1

Голи: Руїс, 30, Меріно, 88 – Де Кетеларе, 41

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши у чвертьфіналі з рахунком 2:0 команду Марокко.