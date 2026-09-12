Артем Довбик пропустить важливий матч чемпіонату Італії

Український нападник виступає за «Болонью» на правах оренди

Це на прессконференції підтвердив головий тренер «Болоньї» Домініко Тедеско

Нападник «Болоньї» Артем Довбик відчуває дискомфорт, через що пропустить матч чемпіонату Італіїї з «Наполі». Про це повідомляє «Главком».

Травму українського форварда підтвердив головний тренер італійської команди Домініко Тедеско.

– Чи є у команди проблеми зі здоров’ям гравців?

– Так, Дзортеа та Довбик не гратимуть, як і Орсоліні та Ель-Аззузі.

– Чи йдеться про обережність щодо Довбика, чи це щось, що може затягнутися?

– Він відчув невеликий дискомфорт, це не травма, але існує ризик, що він може перерости в травму, тому медичний штаб вирішив не ризикувати його участю в цьому матчі, і він погодився з цим

Артем Довбик цього сезону провів три матчі та відзначився одним голом. За «Болонью» він виступає на правах річної оренди з «Роми».

«Болонья» з одним очком посідає 16-те місце турнірної таблиці Серії А. Матч з «Наполі» відбдутьеся 12 вересня о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, що чотири гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії U20.

До слова, ЛНЗ переграв «Оболонь» у матчі шостого туру чемпіонату України.