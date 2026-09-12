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Артем Довбик пропустить важливий матч чемпіонату Італії

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Артем Довбик пропустить важливий матч чемпіонату Італії
Український нападник виступає за «Болонью» на правах оренди
фото: ФК «Болонья». Артем Довбик

Це на прессконференції підтвердив головий тренер «Болоньї» Домініко Тедеско

Нападник «Болоньї» Артем Довбик відчуває дискомфорт, через що пропустить матч чемпіонату Італіїї з «Наполі». Про це повідомляє «Главком».

Травму українського форварда підтвердив головний тренер італійської команди Домініко Тедеско.

– Чи є у команди проблеми зі здоров’ям гравців?

– Так, Дзортеа та Довбик не гратимуть, як і Орсоліні та Ель-Аззузі.

– Чи йдеться про обережність щодо Довбика, чи це щось, що може затягнутися?

– Він відчув невеликий дискомфорт, це не травма, але існує ризик, що він може перерости в травму, тому медичний штаб вирішив не ризикувати його участю в цьому матчі, і він погодився з цим

Артем Довбик цього сезону провів три матчі та відзначився одним голом. За «Болонью» він виступає на правах річної оренди з «Роми».

«Болонья» з одним очком посідає 16-те місце турнірної таблиці Серії А. Матч з «Наполі» відбдутьеся 12 вересня о 19:00 за Києвом.

Нагадаємо, що чотири гравці «Шахтаря» отримали виклик до збірної Бразилії U20.

До слова, ЛНЗ переграв «Оболонь» у матчі шостого туру чемпіонату України.

Теги: ФК «Болонья» Артем Довбик Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

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