Скромний клуб після сенсаційної перемоги в Кубку Італії несподівано звільнив тренера

Звитяга над статуснішим колективом не врятувала фахівця від звільнення

Італійський «Кремонезе» відправив у відставку керманича команди Марко Джампаоло після перемоги над «Пармою» в 1/16 фіналу Кубка Італії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

«Тигри» переграли пармезанців на виїзді (2:0). Голами відзначилися півзахисник Лоттічі Тессадрі та вінгер Лічіна. У наступному раунді «Кремонезе» зустрінеться зі ще одним представником Серії A – «Комо», який паралельно дебютуватиме в Лізі чемпіонів.

Тим не менше, успіх у кубковому турнірі не завадив керівництву ломбардців звільнити Джампаоло. Причиною став невдалий старт його підопічних у Серії B. «Кремонезе» поступився «Емполі» (0:1) та «Модені» (0:3) та йде останнім у турнірній таблиці.

Джампаоло став до керма «тигрів» у березні. Досвідчений фахівець не зміг врятувати команду від вильоту з елітного дивізіону. Попри дві перемоги в трьох фінальних турах Серії A, «Кремонезе» тоді відстав від рятівної позиції на чотири пункти.

Чим відомий Марко Джампаоло

Уродженець швейцарської Беллінцони, ігрову кар'єру провів у нижчих дивізіонах Італії. Тренерською роботою зайнявся у 2000 році, розпочавши з ролі асистента головного тренера.

Першого самостійного досвіду набув на чолі «Асколі». Працював із «біло-чорними» без тренерської ліцензії, але зумів пробитися з командою до Серії A. Пізніше тренував «Кальярі», «Сієну», «Катанью», «Чезену», «Брешію», «Кремонезе», «Емполі».

У 2016-2019 рр. плідно попрацював із генуезькою «Сампдорією». Отримав запрошення до «Мілана». «Россонері» підписали з алленаторе контракт за схемою 2+1, але звільнили Джампаоло в жовтні після семи поєдинків на посаді (три перемоги, чотири поразки).

Після того недовго працював із «Торіно», «Сампдорією» та «Лечче». У позаминулій кампанії врятував салентійців від вильоту.

Кубок Італії 2026/27

Турнір стартував на початку серпня з попереднього раунду. Там чотири путівки в основний розіграли вісім колективів Серії B та Серії C. Далі до них приєдналися 16 клубів Серії B та 12 команд Серії A. Шість найкращих команд Італії розпочнуть виступи з 1/8 фіналу.

Усі пари 1/8 фіналу Кубка Італії 2026/27:

«Інтер» – «Дженоа»/«Зюдтіроль»

«Болонья» – «Палермо»/«Мантова»

«Мілан» – «Монца»

«Комо» – «Кремонезе»

«Рома» – «Кальярі»/«Верона»

«Ювентус» – «Сассуоло»

«Аталанта» – «Удінезе»

«Наполі» – «Фіорентина»/«Піза»

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.