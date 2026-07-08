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Україна – Німеччина: як завершився півфінал юніорського Євро-2026 з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Німеччина: як завершився півфінал юніорського Євро-2026 з футболу
У півфіналі Євро-2026 (U-19) юнацька збірна України програла Німеччині
фото: УАФ

Долю поєдинку Україна – Німеччина було вирішено у компенсований час другого тайму

Юніорська збірна України з футболу не змогла вийти до фіналу Чемпіонату Європи 2026, поступившись у півфінальному матчі команді Німеччини. Про це повідомляє «Главком».

Українська команда фінішувала першою у своїй групі, завдяки чому в 1/2 фіналу зустрілася зі збірною Німеччини, яка стала другою у своєму квартеті.

Хід гри

Першими у матчі забили українці. На 43-й хвилині Віталій Глют ударом головою замкнув передачу Нікіти Калюжного та відправив м'яч у сітку. Втім, ще до перерви німці відновили рівновагу – у компенсований до першого тайму час Отто Штанге точним ударом у правий кут зробив рахунок 1:1.

Долю поєдинку було вирішено вже у компенсований час другого тайму. На 90+1-й хвилині Оньєка опинився першим на м'ячі у штрафному майданчику українців й ударом із близької відстані приніс Німеччині перемогу та путівку до фіналу.

Євро-2026 U19. Півфінал

Україна – Німеччина 1:2

  • Голи: Глют, 43 – Штанге, 45+2, Оньєка, 90+1.

Нагадаємо, юніорська збірна України з футболу виборола путівку на Чемпіонат світу U-20 у 2027 році.

Гарантувавши участь у плейоф Євро-2026, підопічні Дмитра Михайленка здобули одну з чотирьох прямих путівок на світову першість наступного року.

Усі чотири учасники плейоф кваліфікуються на мундіаль. Також від Європи у Чемпіонаті світу братиме участь господар турніру Азербайджан, а ще одна команда потраплятиме у міжконтинентальний плейоф – путівку туди розіграють між командами на третіх місцях у двох групах.

Україна, яка ставала чемпіоном світу 2019 року, вперше в історії зіграє на двох поспіль розіграшах турніру. Також «синьо-жовті» змагалися на ЧС-2025, коли вибули в 1/8 фіналу.

Окрім золота Чемпіонату світу 2019, на всіх інших чотирьох розіграшах мундіалю українці вибували саме в 1/8-й. Вперше це сталося ще на дебютному для збірної турнірі 2021 року. 

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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