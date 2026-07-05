Федерація футболу Франції зібралася оскаржити жовту картку зірки збірної – ЗМІ

Кіліан Мбаппе та Майкл Олісе ведуть Францію до трофею

«Триколірні» надихнулися прикладом Сполучених Штатів

Французькі футбольні функціонери подадуть протест на попередження півзахисника національної команди Франції Майкла Олісе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Хавбек отримав «гірчичник» у доданий арбітром час до поєдинку 1/8 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) проти збірної Парагваю (1:0). Рефері покарав Олісе за сутичку з півзахисником Матіасом Галарсою. Утім, на повторах помітно, що француз не торкався суперника – той упав на газон після того, як Олісе приклав палець до губ.

Представники Федерації футболу Франції побоюються, що в чвертьфіналі ЧС-2026 проти Марокко зірка «триколірних» отримає ще одну картку. Тоді він змушений буде пропустити 1/2 фіналу. Функціонери наразі готують документи для оскарження «гірчичника».

Олісе провів на цьогорічному Кубку світу п'ять поєдинків. До свого активу він записав п'ять результативних передач. Хавбек – наразі найкращий асистент ЧС-2026.

Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія

Мексика – Англія

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.