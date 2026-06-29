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Збірна Німеччини спробує перервати неприємну серію на мундіалях в матчі з Парагваєм

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна Німеччини спробує перервати неприємну серію на мундіалях в матчі з Парагваєм
В матчі ЧС-2026 проти Еквадору збірна Німеччини пропустила двічі і програла
фото: Getty Images

Німці вже третій мундіаль поспіль не можуть зіграти без пропущених м’ячів

Збірна Німеччини пропускає у кожному матчі на трьох останніх чемпіонатах світу і спробує обірвати ю серію в сьогоднішньому матчі світової першості проти Парагваю. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Німеччини пропустила принаймні один гол у кожному матчі останніх трьох чемпіонатів світу. Серія з пропущеними м'ячами складається вже з 9 матчів.

Востаннє Німеччина не пропускала на світових першостях ще в 2014 році, коли у фіналі перемогла збірну Аргентини з рахунком 1:0.

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Серія збірної Німеччини з пропущеними м'ячами на чемпіонатах світу:

  • 2026: Еквадор – 1:2
  • 2026: Кот-д'Івуар – 2:1
  • 2026: Кюрасао – 7:1
  • 2022: Коста-Рика – 4:2
  • 2022: Іспанія – 1:1
  • 2022: Японія – 1:2
  • 2018: Південна Корея – 0:2
  • 2018: Швеція – 2:1
  • 2018: Мексика – 0:1

Перервати свою неприємну серію німці спробують у поєдинку 1/16 фіналу ЧС-2026 проти збірної Парагваю. Матч зіграють 29 червня, початок – 23:30.

Нагадаємо, матчі групової стадії Чемпіонату світу 2026 року з футболу відвідали 4,6 млн осіб. На груповому етапі було проведено 72 матчі.

Варто зазначити, що рекорд відвідуваності Чемпіонатів світу було встановлено під час третього туру групової стадії. Попередній рекорд було встановлено на світовій першості 1994 року в США, тоді матчі відвідали 3,587538 млн глядачів.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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