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Фіналіст Чемпіонату світу 2026 завершить виступи в збірній за однієї умови

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Фіналіст Чемпіонату світу 2026 завершить виступи в збірній за однієї умови
Марк Кукурелья не проти зосередитися на клубному футболі
фото: EFE

Новачок мадридського «Реала» готовий попрощатися з національною командою

Оборонець Марк Кукурелья завершить кар'єру в збірній Іспанії у разі тріумфу на Чемпіонаті світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Madrid Xtra.

Досвідчений виконавець анонсував прощання з «Фурією Рохою». Кукурелья переконаний, що не матиме нових викликів після перемоги на Кубку світу. Раніше він виграв Євро-2024.

«Якщо Іспанія переможе на Чемпіонаті світу, то я наступного дня зателефоную Луїсу де ла Фуенте та завершу виступи в збірній. З трофеями чемпіонатів Європи та світу не можна жадати більшого», – заявив футболіст.

Кукурелья на ЧС-2026 провів без замін сім поєдинків. До свого активу він записав дві результативні передачі. На старті турніру оборонець змінив клубну прописку, перейшовши в мадридський «Реал» із лондонського «Челсі».

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі зіграють два поєдинки. На 18 липня запланований матч за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

  • Франція – Англія

Фінал Чемпіонату світу 2026:

  • Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 ПАР – Канада
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 Канада – Марокко
5 липня 00:00 Парагвай – Франція
5 липня 23:00 Бразилія – Норвегія
6 липня 03:00 Мексика – Англія
6 липня 22:00 Португалія – Іспанія
7 липня 03:00 США – Бельгія
7 липня 19:00 Аргентина – Єгипет
7 липня 23:00 Швейцарія – Колумбія
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 Франція – Марокко
10 липня 22:00 Іспанія – Бельгія
12 липня 00:00 Норвегія – Англія
12 липня 04:00 Аргентина – Швейцарія
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 Франція – Іспанія
15 липня 22:00 Англія – Аргентина
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 Іспанія – Аргентина

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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