Фіналіст Чемпіонату світу 2026 завершить виступи в збірній за однієї умови

Марк Кукурелья не проти зосередитися на клубному футболі

Новачок мадридського «Реала» готовий попрощатися з національною командою

Оборонець Марк Кукурелья завершить кар'єру в збірній Іспанії у разі тріумфу на Чемпіонаті світу (ЧС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Madrid Xtra.

Досвідчений виконавець анонсував прощання з «Фурією Рохою». Кукурелья переконаний, що не матиме нових викликів після перемоги на Кубку світу. Раніше він виграв Євро-2024.

«Якщо Іспанія переможе на Чемпіонаті світу, то я наступного дня зателефоную Луїсу де ла Фуенте та завершу виступи в збірній. З трофеями чемпіонатів Європи та світу не можна жадати більшого», – заявив футболіст.

Кукурелья на ЧС-2026 провів без замін сім поєдинків. До свого активу він записав дві результативні передачі. На старті турніру оборонець змінив клубну прописку, перейшовши в мадридський «Реал» із лондонського «Челсі».

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі зіграють два поєдинки. На 18 липня запланований матч за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.