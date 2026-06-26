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Чемпіонат світу: Франція з хет-триком Дембеле перемогла Норвегію

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат світу: Франція з хет-триком Дембеле перемогла Норвегію
Франція та Норвегія результативною грою завершили боротьбу у групі
фото: Getty Images

Франція посіла перше місце у групі I

Сьогодні, 26 червня 2026 року, збірна Норвегії на арені «Бостон Стедіум» в американському Фоксборо поступилася національній команді Франції у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Суперники стартували на турнірі з двох перемог. Норвегія спершу розгромила збірну Іраку (4:1). Забитими м'ячами відзначилися форвард Голанн (двічі) та оборонець Естігор. Також скандинавам допоміг нападник опонентів Хуссейн, який забив у чужі та свої ворота. Згодом норвезька збірна переграла Сенегал (3:2). Голи до свого активу записали оборонець Педересен і той же Голанн (дубль).

Натомість Франція розпочала ЧС-2026 з перемоги над збірною Сенегалу (3:1). Форвард Мбаппе оформив дубль, а нападник Баркола додав ще один забитий м'яч. А от у другому турі підопічні Дідьє Дешама розгромили національну команду Іраку (3:0). Мбаппе знову відзначився двічі, а третій гол до свого активу записав нападник Дембеле.

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Хід гри

Французи вийшли на матч основним складом, а от норвежці виставили резерв.

За перші 32 хвилини матчу Усман Дембеле оформив хет-трик. Між голами французів на 21 хвилині Тело Осгор забив один гол у відповідь.

На початку другого тайму Йорген Ларсен не реалізував пенальті – Майк Меньян врятував французів від ще одного пропущеного м'яча.

Вже у компенсований до другого тайму час Дезіре Дуе перетворив рахунок на розгромний – 4:1.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група I. 3-й тур

Франція – Норвегія 4:1 (3:1)

  • Голи: Дембеле (7, 20, 32), Дуе (90+4) – Осгор (21)

Ця перемога дозволила Франції посісти перше місце в групі. Норвегія у 1/16 фіналу зіграє з Кот-д'Івуаром, а от французи свого суперника дізнаються пізніше.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, визначилися перші чотири пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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