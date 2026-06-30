Марокканські фанати влаштували безлади у Нідерландах після перемоги збірної на Чемпіонаті світу

У Гаазі вболівальники збірної Марокко кидали піротехніку та каміння у поліцейських

Уболівальники збірної Марокко влаштували масові безлади у Нідерландах після виходу національної команди до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NL Times.

Матч 1/16 фіналу світової першості Нідерланди – Марокко завершився перемогою «Атлаських левів». Після цього на вулиці Амстердама, Роттердама та інших нідерландських міст вийшли марокканські фанати.

У Гаазі вболівальники почали кидати піротехніку та каміння у поліцейських. У відповідь спецпідрозділи розпочали розгін натовпу, застосувавши водомет. Щонайменше одну людину було затримано.

Нагадаємо, стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Нагадаємо, збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.