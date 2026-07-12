Календар матчів півфіналу Чемпіонату світу з футболу

Поєдинки 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 14 та 15 липня

У неділю, 12 липня, на Чемпіонаті світу 2026 завершилися поєдинки 1/4 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Визначилися чотири учасники 1/2 фіналу турніру.

Наразі у перегонах за трофеєм залишаються чинні чемпіони планети з Аргентини, а також найсильніші збірні Європи – Іспанія, Франція та Англія.

Поєдинки 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 14 та 15 липня.

Календар матчів 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів 14 липня 22:00 Франція – Іспанія 15 липня 22:00 Англія – Аргентина

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

Коли пройдуть матчі 1/2 фіналу Чемпіонату світу

Гра 1/2 фіналу Чемпіонату світу Франція – Іспанія відбудеться у вівторок, 14 липня.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Інший матч півфіналу мундіалю Англія – Аргентина пройде у середу, 15 липня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок.

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу.

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання.