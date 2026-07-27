Оборонець «Манчестер Сіті» визначився з майбутнім на фоні інтересу «Реала» – інсайдер

Королівський клуб активно цікавився провідним виконавцем «містян»

Центрбек Йошко Гвардіол продовжив контракт із англійським «Манчестер Сіті». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Хорват уклав із «містянами» договір до літа 2031 року. Попередня угода балканського оборонця з «Манчестер Сіті» була розрахована до кінця кампанії 2027/28. У міжсезоння ним активно цікавився мадридський «Реал».

Утім, новий керманич англійського гранда Енцо Мареска бачить Гвардіола одним із провідних футболістів команди. Його позицію підтримав і спортивний директор «містян» Угу Віана. Тож «Манчестер Сіті» швидко узгодив умови пролонгації співпраці.

Гвардіол у минулому сезоні провів 25 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та п'ять результативних передач. На Чемпіонаті світу 2026 хорват зіграв чотири поєдинки.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.