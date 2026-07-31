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Півзахисник збірної України залишився без клубу і вже відмовив команді з УПЛ

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Півзахисник збірної України залишився без клубу і вже відмовив команді з УПЛ
Данило Кревсун отримав статус вільного агента і шукає новий клуб
фото: ФК Боруссія Дортмунд

Данило Кревсун залишив «Боруссію» Дортмунд

Півзахисник збірної України U-21 Данило Кревсун продовжує пошуки нового клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Михайла Співаковського.

21-річний футболіст перебуває у статусі вільного агента після того, як закінчився його контракт із «Боруссією» Дортмунд. Німецький клуб дозволив українцю підтримувати ігрову форму на своїй базі. Кревсун вже домовився про співпрацю з агентською компанією і чекає на привабливі пропозиції, які будуть відповідати його амбіціям.

Під час зимового трансферного вікна в послугах Кревсуна був зацікавлений «Металіст 1925» (тепер «Харків»), проте півзахисник не планує повертатися в УПЛ.

Вихованець донецького «Шахтаря» у вересні 2022 року виїхав із країни і підписав контракт із «Пройсен Мюнстер», а в липні 2023-го приєднався до «Боруссії» Дортмунд.

Нагадаємо, воротар Георгій Єрмаков змінив «Маккабі» з Хайфи на «Харків». Кіпер підписав із командою Младена Бартуловіча контракт на чотири роки. Перехід українця коштував орієнтовно за 2,8 млн євро. У новому колективі Єрмаков узяв светр із одиничкою на спині.

Уродженець Києва на дитячому-юнацькому рівні виступав за місцеву ДЮСШ-15. Далі він перебував у структурі донецького «Шахтаря», а на дорослому рівні дебютував у складі «Олександрії». Звідти в серпні 2024 року воротар перебрався в «Маккабі».

Єрмаков у минулому сезоні провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 45 м'ячів. Зберіг ворота на замку голкіпер у 12-ти поєдинках. Воротар входить до списку кандидатів у збірну України.

У складі другої команди «джмелів» українець провів 62 матчі, в яких забив два голи і віддав три асисти. В активі гравця – сім матчів у футболці збірної України U-21.

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Теги: Збірна України ФК Боруссія (Дортмунд) НОВИНИ ФУТБОЛУ

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