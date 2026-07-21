«Манчестер Сіті» виставив на аукціон речі Гвардіоли

З молотка підуть аксесуари фахівця часів роботи на «Етіхаді»

Англійський «Манчестер Сіті» вирішив виручити кошти за пов'язані з колишнім керманичем команди Хосепом Гвардіолою речі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

На торги виставили предмету з робочого кабінету іспанця. Колекціонери можуть позмагатися за тренувальну куртку, стілець, лампу, набір кавових горняток, колекцію ладану, свисток світлину та інші дрібні речі. Їх Гвардіола залишив після відставки.

Також на аукціон потрапив м'яч із автографом Ерліна Голанда. Інвентар має свою історію – цим м'ячем норвежець оформив 100-й гол за «містян». За нього вже запропонували 3 тисячі євро.

Гвардіола після сезону 2025/26 покинув «Етіхад». На чолі «Манчестер Сіті» він провів 10 років і завоював 20 трофеїв із «містянами». Зокрема, іспанець виграв шість титулів англійської Прем'єр-ліги та тріумфував у Лізі чемпіонів 2022/23.

Several items from @PepTeam's office are up for auction 🤝



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До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.