«Атлетіко» близький до купівлі переможця Ліги чемпіонів – ЗМІ

Іспанський гранд за крок від підписання учасника Чемпіонату світу

Півзахисник французького «Парі Сен-Жермен» Лі Кан Ін перейде в мадридський «Атлетіко». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Трансфер корейця коштуватиме «матрацникам» орієнтовно 35 млн євро. Він стане першим літнім новачком іспанського гранда. Паралельно мадридці працюють над переходом Алекса Грімальдо з леверкузенського «Баєра».

Лі – вихованець європейського футболу. Раніше він уже виступав у чемпіонаті Іспанії. У рідній «Валенсії» та «Мальорці» атакувальний хавбек провів по два сезони.

У кампанії 2025/26 Лі зіграв 39 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири м'ячі та п'ять результативних передач. На ЧС-2026 кореєць зіграв три матчі, в яких оформив один асист.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.