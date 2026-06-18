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Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ
Хуліан Альварес не захотів повертатися на Туманний Альбіон
фото: EFE

Форвард обрав пріоритетний напрям продовження кар'єри

Нападник мадридського «Атлетіко» Хуліан Альварес відхилив пропозицію лондонського «Арсенала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

«Матрацники» готові були попрощатися з аргентинцем. Вони нібито досягли згоди з «канонірами» про трансфер. «Арсенал» збирався заплатити 50 млн євро та віддати форварда Віктора Йокереса.

Перехід заблокував сам Альварес. Він сповістив керівництво «Атлетіко», що прагне змінити прописку в міжсезоння. Пріоритетний напрям – іспанська «Барселона», та мадридці не хочуть підсилювати конкурента в Ла Лізі.

Альварес у сезоні 2025/26 провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 20 м'ячів і віддав дев'ять результативних передач. Контракт аргентинця з «Атлетіко» розрахований до літа 2030 року.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

Теги: ФК Атлетіко (Мадрид) ФК Арсенал (Лондон) Прем’єр-ліга ФК Барселона НОВИНИ ФУТБОЛУ

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