Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ
Форвард обрав пріоритетний напрям продовження кар'єри
Нападник мадридського «Атлетіко» Хуліан Альварес відхилив пропозицію лондонського «Арсенала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.
«Матрацники» готові були попрощатися з аргентинцем. Вони нібито досягли згоди з «канонірами» про трансфер. «Арсенал» збирався заплатити 50 млн євро та віддати форварда Віктора Йокереса.
Перехід заблокував сам Альварес. Він сповістив керівництво «Атлетіко», що прагне змінити прописку в міжсезоння. Пріоритетний напрям – іспанська «Барселона», та мадридці не хочуть підсилювати конкурента в Ла Лізі.
Альварес у сезоні 2025/26 провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 20 м'ячів і віддав дев'ять результативних передач. Контракт аргентинця з «Атлетіко» розрахований до літа 2030 року.
До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.
Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.
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