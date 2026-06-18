Бомбардир «Атлетіко» відмовився від переходу в чемпіонат Англії – ЗМІ

Хуліан Альварес не захотів повертатися на Туманний Альбіон

Форвард обрав пріоритетний напрям продовження кар'єри

Нападник мадридського «Атлетіко» Хуліан Альварес відхилив пропозицію лондонського «Арсенала». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

«Матрацники» готові були попрощатися з аргентинцем. Вони нібито досягли згоди з «канонірами» про трансфер. «Арсенал» збирався заплатити 50 млн євро та віддати форварда Віктора Йокереса.

Перехід заблокував сам Альварес. Він сповістив керівництво «Атлетіко», що прагне змінити прописку в міжсезоння. Пріоритетний напрям – іспанська «Барселона», та мадридці не хочуть підсилювати конкурента в Ла Лізі.

Альварес у сезоні 2025/26 провів 49 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 20 м'ячів і віддав дев'ять результативних передач. Контракт аргентинця з «Атлетіко» розрахований до літа 2030 року.

До слова, мадридський «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, нещодавно «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.