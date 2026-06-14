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Австралія несподівано переграла збірну Туреччини на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Австралія несподівано переграла збірну Туреччини на Чемпіонаті світу 2026
«Соккеруз» вдалося зупинити Арду Гюлера
фото: Getty Images

Представники Зеленого континенту оформили справжню сенсацію

Збірна Австралії здолала національну команду Туреччини (2:0) в стартовому турі групового етапу в квартеті D. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали команди в невисокому темпі. Спершу серію атак провели «соккеруз», а згодом ініціатива перейшла до турків. Утім, на реальні небезпечні моменти довелося зачекати до паузи на водопій.

Першою хід зробила Туреччина. Гюлер із центру штрафного перевірив пильність воротаря. А от австралійці відповіли голом – Окон-Енгстлер із глибини класно закинув вперед, а Іранкунда хитнув оборонця і пробив у ближній кут.

Несторі Іранкунда змусив австралійців шаленіти
Несторі Іранкунда змусив австралійців шаленіти
фото: Getty Images

Турецька збірна могла відігратися відразу, та Біч перевів у стійку потужний удар Бардакджі з-за меж штрафного. Згодом над воротами відправив м'яч Гюлер. Зате перед перервою нагоду подвоїти перевагу Австралії Іранкунда – сейв кіпера.

Зі стартом другої половини збірна Туреччини полетіла вперед. На цьому відрізку підопічні Вінченцо Монтелли змарнували кілька моментів. Зокрема, Юксек із рикошетом відправив м'яч над поперечиною, Гюлер не зміг переграти Біча ударом у дальній кут, а Челік влучив у воротаря з гострого кута.

Зрештою, за таке марнотратство Австралія покарала суперника. На 75-й хвилині Меткалф узяв на себе ініціативу. Хавбек підібрав відскок праворуч, трохи змістився з м'ячем і потужним ударом із дистанції змусив капітулювати Чакира.

Коннор Меткалф приголомшив турецьких уболівальників
Коннор Меткалф приголомшив турецьких уболівальників
фото: Getty Images

Турецька збірна спробувала повернутися до гри. Однак, Біч упіймав кураж і впорався зі спробами Актюркоглу та Чалханоглу. Фінальний штурм теж нічим не обернувся, тож національна команда Австралії захопила лідерство в квартеті разом із американцями. Ці команди й зустрінуться у другому турі 19 червня.

Повну версію матчу дивіться тут:
https://megogo.net/ua/sport/28027816-avstraliia-turechchyna.html

Чемпіонат світу 2026. Група D

Австралія – Туреччина – 2:0

  • Голи: Іранкунда, 27, Меткалф, 75

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі ЧС-2026. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Натомість національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: ЧС-2026

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