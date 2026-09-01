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«Барселона» оголосила про підписання контракту з нападником «Арсенала»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Барселона» оголосила про підписання контракту з нападником «Арсенала»
Габріель Жезус перейшов з «Арсенала» до «Барселони»
фото: ФК «Барселона». Габріель Жезус

Пресслужба каталонського клубу оголосила про трансфер бразильського форварда

Нападник Габріель Жезус перейшов з «Арсенала» до «Барселони». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу каталонського гранда.

Термін угоди між 29-річним бразильцем та чемпіоном Іспанії розрахований на три сезони.

Останні чотири роки Габріель Жезус провів у складі лондонського гранда. За цей час він зіграв 123 матчі, забив 32 голи та віддав 22 гольові передачі. Разом з «Арсеналом» він завоював титул чемпіона Англії у сезоні 2025/26.

Майже весь 2025 рік бразилець пропустив через розрив хрестоподібних зв'язок, після цього він не отримував пошкоджень.

«Барселона» розпочала поточний сезон чемпіонату Іспанії дуже вдало – перемоги над «Ельче» (5:0), «Атлетіком» Більбао (2:0) та «Райо Вальєкано» (5:2). З дев'ятьма очками команда Ганса-Дітера Фліка лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги.

Нагадаємо, що Фабріціо Романо назвав суму, за яку «Тоттенгем» може викупити Михайла Мудрика у «Челсі».

 

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Теги: ФК Барселона ФК Арсенал (Лондон) Ґабріель Жезус НОВИНИ ФУТБОЛУ

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