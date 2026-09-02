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«Трабзонспор» Маліновського та Батагова у Росії зіграє товариський матч з «Зенітом»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Трабзонспор» Маліновського та Батагова у Росії зіграє товариський матч з «Зенітом»
«Трабзонспор» проведе товариський матч із «Зенітом»
фото: Instagram Руслана Маліновського

Поєдинок відбудеться 15 листопада

«Трабзонспор», кольори якого захищають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, проведе товариський матч з «Зенітом» у Санкт-Петербурзі. Про це повідоляє «Главком».

Гра між турецькою та російською командами відбудеться 15 листопада.

Турецький клуб взимку продав до «Андерлехта» українського нападника Данила Сікана, а влітку підписав хавбек Руслана Маліновського.  У серпні 2024 року до «Трабзонспора» з «Зорі» перейшов захисник Арсеній Батагов. Наразі центрбек відновлюбється від травми коліна – його повернення до загаьної групи очікується у жовтні.

Головним трансфером цього літа для турецького клубу стало підписання єгипетського вінгера Мохамеда Салаха, який дев'ять років до цього захищав кольори «Ліверпуля».

«Трабзонспор» посідає 11-те місце турнірної таблиці чемпіонату Туреччини – під керівництвом Фатіха Текке, який залишив клуб, команда набрала чотири очки за три тури.

Раніше «Трабзонспор» дізнався суперників по основному раунду Ліги конференцій.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський ФК «Трабзонспор» Арсеній Батагов

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