«Трабзонспор» Маліновського та Батагова у Росії зіграє товариський матч з «Зенітом»
Поєдинок відбудеться 15 листопада
«Трабзонспор», кольори якого захищають українці Руслан Маліновський та Арсеній Батагов, проведе товариський матч з «Зенітом» у Санкт-Петербурзі. Про це повідоляє «Главком».
Гра між турецькою та російською командами відбудеться 15 листопада.
Турецький клуб взимку продав до «Андерлехта» українського нападника Данила Сікана, а влітку підписав хавбек Руслана Маліновського. У серпні 2024 року до «Трабзонспора» з «Зорі» перейшов захисник Арсеній Батагов. Наразі центрбек відновлюбється від травми коліна – його повернення до загаьної групи очікується у жовтні.
Головним трансфером цього літа для турецького клубу стало підписання єгипетського вінгера Мохамеда Салаха, який дев'ять років до цього захищав кольори «Ліверпуля».
«Трабзонспор» посідає 11-те місце турнірної таблиці чемпіонату Туреччини – під керівництвом Фатіха Текке, який залишив клуб, команда набрала чотири очки за три тури.
Раніше «Трабзонспор» дізнався суперників по основному раунду Ліги конференцій.
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