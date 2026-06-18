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Бельгія зробила заяву про F-16 для України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Бельгія зробила заяву про F-16 для України
Бельгія передасть Україні сім F-16 до кінця року
фото: ВПС США

Бельгійський міністр наголосив, що F-16 є ефективною платформою не лише для знищення безпілотників, а й для перехоплення крилатих ракет та інших повітряних загроз

Бельгія до кінця 2026 року передасть Україні сім винищувачів F-16. Про це перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі заявив глава Міноборони Бельгії Тео Франкен, пише «Главком».

За його словами, із семи літаків чотири будуть використані як донори запчастин, а ще три поповнять український парк винищувачів і братимуть участь у захисті неба від російських атак.

«Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири – на запчастини, три – для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів «Шахед»», – сказав Франкен.

Бельгійський міністр наголосив, що F-16 є ефективною платформою не лише для знищення безпілотників, а й для перехоплення крилатих ракет та інших повітряних загроз. Водночас Тео Франкен заявив, що має намір запропонувати уряду передати Україні всі бельгійські винищувачі F-16 у найближчі роки.

«Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборону і виконувати роль Бельгії в ядерній доктрині НАТО», – пояснив він.

Раніше Бельгія вже заявляла про намір поступово передати Україні весь парк F-16 після переозброєння своїх ВПС на американські F-35. Передача літаків затримувалася через проблеми з постачанням нових винищувачів зі США.

До слова, українські пілоти під час підготовки до польотів на винищувачах F-16 активно освоюють навички навігації без стабільного GPS-сигналу. Причиною стала постійна загроза російської радіоелектронної боротьби, яка здатна глушити навігаційні системи. 

Теги: авіація Бельгія військова техніка F-16 військова допомога

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