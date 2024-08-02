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Білорус Литвинович, який підтримував війну і Лукашенка, виграв Олімпіаду

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Білорус Литвинович, який підтримував війну і Лукашенка, виграв Олімпіаду
Іван Литвинович закликав голосувати на псевдореферендумі Олександра Лукашенка

«Нейтральний» батутист мав шанс пропустити Олімпіаду, проте сьогодні завоював золото

Для стрибків в батуті змагання завершувалися сьогодні, 2 серпня, чоловічою першістю, де участь брав і чинний олімпійський чемпіон з Білорусі Іван Литвинович. Білорус здобув золото у фіналі змаганні, принісши першу золоту медаль «нейтральним» спортсменам з країн-терористок. 

Якби не м'яка позиція Міжнародної федерації гімнастики, президент якої заявив, що має захищати всіх росіян та білорусів, які не беруть участь у війні, то у Литвиновича, а також інших гімнастів не було б можливості кваліфікуватися на Олімпіаду.

Сам же олімпійський чемпіон порушив принципи нейтральності, коли на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну закликав голосувати за диктатора Олександра Лукашенка на невизнаному «референдумі». Також він неодноразово відвідував пропагандистські заходи. 

Нагадаємо, що росіянка Бладцева провалила фінал Олімпіади та посіла п'яте місце, вона вподобала дописи з z-символікою. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Білорусь Олімпіада стрибки на батуті

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