Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу
Володар «Золотого м’яча» забив три голи у ворота Норвегії за 32 хвилини
Форвард збірної Франції Усман Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу. Про це повідомляє «Главком».
У заключному матчі групового етапу в квартеті I 29-річний гравець тричі відзначився у воротах збірної Норвегії за 32 хвилини. У підсумку матч завершився перемогою французів з рахунком 4:1.
Хет-трик Дембеле у ворота збірної Норвегії став другим найшвидшим в історії чемпіонатів світу. Лише австрійський нападник Еріх Пробст оформив три взяття воріт швидше за француза. У 1954 році австрієць забив три голи у ворота Чехословаччини за 24 хвилини.
Найшвидші хет-трики в історії чемпіонатів світу:
- Еріх Пробст (Австрія, 1954) – 24 хвилини
- Усман Дембеле (Франція, 2026) – 32 хвилини
- Гарі Лінекер (Англія, 1986) –36 хвилин
- Герд Мюллер (Німеччина, 1970) – 38 хвилин
Франція завдяки перемозі над Норвегією завершила груповий етап з трьома перемогами у своєму активі. Востаннє усі три поєдинки в групі мундіалю французи вигравали у 1998 році, тоді команда виграла турнірі.
Здолавши збірну Норвегії з рахунком 4:1 Франція довела серію матчів на чемпіонатах світу, в яких вони забивають щонайменше три голи, до чотирьох поспіль. Це вперше від серії Іспанії, яка виграла чотири поєдинки, забивши при цьому 3+ голи в період з 1998 по 2002 роки.
У 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 збірна Франції зустрінеться з Швецією, а гра відбудеться в середу, 1 липня. Переможець цього протистояння в наступному етапі зустрінеться з переможцем пари Німеччина – Парагвай.
Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Мексика
- Південна Африка
- Швейцарія
- Канада
- Бразилія
- Марокко
- США
- Німеччина
- Кот-д'Івуар
- Франція
- Норвегія
- Аргентина
- Колумбія
- Боснія та Герцеговина
- Еквадор
- Нідерланди
- Японія
- Швеція
- Австралія
- Бельгія
- Єгипет
- Іспанія
- Кабо-Верде
- Норвегія
- Сенегал
- Португалія
- Англія
- Гана
На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Німеччина – Парагвай
- Франція – Швеція
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
- Кот-д'Івуар – Норвегія
- Аргентина – Кабо-Верде
- Австралія – Єгипет
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
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