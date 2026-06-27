Усман Дембеле забиває третій м’яч у ворота Норвегії на ЧС-2026

Володар «Золотого м’яча» забив три голи у ворота Норвегії за 32 хвилини

Форвард збірної Франції Усман Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу. Про це повідомляє «Главком».

У заключному матчі групового етапу в квартеті I 29-річний гравець тричі відзначився у воротах збірної Норвегії за 32 хвилини. У підсумку матч завершився перемогою французів з рахунком 4:1.

Хет-трик Дембеле у ворота збірної Норвегії став другим найшвидшим в історії чемпіонатів світу. Лише австрійський нападник Еріх Пробст оформив три взяття воріт швидше за француза. У 1954 році австрієць забив три голи у ворота Чехословаччини за 24 хвилини.

Найшвидші хет-трики в історії чемпіонатів світу:

Еріх Пробст (Австрія, 1954) – 24 хвилини Усман Дембеле (Франція, 2026) – 32 хвилини Гарі Лінекер (Англія, 1986) –36 хвилин Герд Мюллер (Німеччина, 1970) – 38 хвилин

Франція завдяки перемозі над Норвегією завершила груповий етап з трьома перемогами у своєму активі. Востаннє усі три поєдинки в групі мундіалю французи вигравали у 1998 році, тоді команда виграла турнірі.

Здолавши збірну Норвегії з рахунком 4:1 Франція довела серію матчів на чемпіонатах світу, в яких вони забивають щонайменше три голи, до чотирьох поспіль. Це вперше від серії Іспанії, яка виграла чотири поєдинки, забивши при цьому 3+ голи в період з 1998 по 2002 роки.

У 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 збірна Франції зустрінеться з Швецією, а гра відбудеться в середу, 1 липня. Переможець цього протистояння в наступному етапі зустрінеться з переможцем пари Німеччина – Парагвай.

Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

Мексика

Південна Африка

Швейцарія

Канада

Бразилія

Марокко

США

Німеччина

Кот-д'Івуар

Франція

Норвегія

Аргентина

Колумбія

Боснія та Герцеговина

Еквадор

Нідерланди

Японія

Швеція

Австралія

Бельгія

Єгипет

Іспанія

Кабо-Верде

Норвегія

Сенегал

Португалія

Англія

Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

Німеччина – Парагвай

Франція – Швеція

Південна Африка – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Кот-д'Івуар – Норвегія

Аргентина – Кабо-Верде

Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.