Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу
Усман Дембеле забиває третій м’яч у ворота Норвегії на ЧС-2026
Скріншот

Володар «Золотого м’яча» забив три голи у ворота Норвегії за 32 хвилини

Форвард збірної Франції Усман Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу. Про це повідомляє «Главком».

У заключному матчі групового етапу в квартеті I 29-річний гравець тричі відзначився у воротах збірної Норвегії за 32 хвилини. У підсумку матч завершився перемогою французів з рахунком 4:1.

Хет-трик Дембеле у ворота збірної Норвегії став другим найшвидшим в історії чемпіонатів світу. Лише австрійський нападник Еріх Пробст оформив три взяття воріт швидше за француза. У 1954 році австрієць забив три голи у ворота Чехословаччини за 24 хвилини.

Найшвидші хет-трики в історії чемпіонатів світу:

  1. Еріх Пробст (Австрія, 1954) – 24 хвилини
  2. Усман Дембеле (Франція, 2026) – 32 хвилини
  3. Гарі Лінекер (Англія, 1986) –36 хвилин
  4. Герд Мюллер (Німеччина, 1970) – 38 хвилин

Франція завдяки перемозі над Норвегією завершила груповий етап з трьома перемогами у своєму активі. Востаннє усі три поєдинки в групі мундіалю французи вигравали у 1998 році, тоді команда виграла турнірі.

Здолавши збірну Норвегії з рахунком 4:1 Франція довела серію матчів на чемпіонатах світу, в яких вони забивають щонайменше три голи, до чотирьох поспіль. Це вперше від серії Іспанії, яка виграла чотири поєдинки, забивши при цьому 3+ голи в період з 1998 по 2002 роки.

У 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 збірна Франції зустрінеться з Швецією, а гра відбудеться в середу, 1 липня. Переможець цього протистояння в наступному етапі зустрінеться з переможцем пари Німеччина – Парагвай.

Читайте також 👉 Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Мексика
  • Південна Африка
  • Швейцарія
  • Канада
  • Бразилія
  • Марокко
  • США
  • Німеччина
  • Кот-д'Івуар
  • Франція
  • Норвегія
  • Аргентина
  • Колумбія
  • Боснія та Герцеговина
  • Еквадор
  • Нідерланди
  • Японія
  • Швеція
  • Австралія
  • Бельгія
  • Єгипет
  • Іспанія
  • Кабо-Верде
  • Норвегія
  • Сенегал
  • Португалія
  • Англія
  • Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Німеччина – Парагвай
  • Франція – Швеція
  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія
  • Кот-д'Івуар – Норвегія
  • Аргентина – Кабо-Верде
  • Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

Читайте також:

Теги: Усман Дембеле ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вартість «Реала» оцінена в $9,5 млрд
Forbes назвав найдорожчий футбольний клуб світу
29 травня, 15:19
Столе Сольбаккен розніс ущент візаві з Туманного Альбіону
Тренер збірної Норвегії розкритикував іншого учасника Чемпіонату світу 2026
8 червня, 17:10
Кріштіану Роналду в 41 рік лишається однією з найбільших надій Португалії у боротьбі за титул чемпіонів світу
На Чемпіонаті світу 2026 зіграє рекордна кількість футболістів віком 40+
9 червня, 22:29
Ігор Костюк обрав 36 футболістів «Динамо», які пройдуть медогляд
Костюк визначився зі списком футболістів «Динамо», які пройдуть медогляд і готуватимуться до Ліги Європи
12 червня, 10:57
Мауріціо Саррі підписує контракт з «Аталантою»
«Аталанта» офіційно призначила нового головного тренера
15 червня, 20:20
Максим Брагару підписав повноцінний контракт з «Поліссям»
Гравець «Динамо» офіційно перейшов у «Полісся»
20 червня, 11:19
Жеремі Доку має проблеми зі здоров'ям
Збірна Бельгії втратила зірку «Манчестер Сіті» на матч Чемпіонату світу 2026
21 червня, 09:55
Унаї Мельгоса втратив роботу в структурі УАФ
Молодіжна збірна України офіційно залишилася без головного тренера
22 червня, 17:59
Ліонель Мессі забив історичний 17-й гол на чемпіонатах світу
Аргентина з історичними голами Мессі обіграла Австрію в матчі Чемпіонату світу 2026
22 червня, 22:09

Новини

Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу
Дембеле оформив другий найшвидший хет-трик в історії чемпіонатів світу
Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог
Тренер збірної Франції встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог
Йорданія – Аргентина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Йорданія – Аргентина. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
Сенегал став першою африканською збірною, що забила п'ять голів у матчі Чемпіонату світу
«Полісся» посилилось гравцем збірної Кабо-Верде
«Полісся» посилилось гравцем збірної Кабо-Верде
Колумбія – Португалія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026
Колумбія – Португалія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua