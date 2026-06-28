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Гравець збірної Нідерландів втратив дитину під час Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Гравець збірної Нідерландів втратив дитину під час Чемпіонату світу
Коді Ґакпо та Ноа ван дер Бей очікували на другу дитину
фото: The Sun

Коді Ґакпо та його дівчина пережили важку трагедію

Нападник «Ліверпуля» та збірної Нідерландів Коді Ґакпо разом зі своєю дівчиною Ноа ван дер Бей повідомили про втратиту ненародженого сина, який мав з'явитися на світ у жовтні. Про це повідомляє «Главком».

Одним янголом більше

Ноа ван дер Бей поділилася трагічною звісткою у своїх Instagram-stories, опублікувавши чорно-біле фото, на якому пара тримається за руки над дитячою ковдрою та маленькою в'язаною шапочкою. За її словами, хлопчика мали назвати Елайджа Рафаель Ґакпо.

Згодом вона опублікувала фото зі свічкою та хрестом із церкви, розповівши про дивовижний випадок, який пара сприйняла як розраду:

«Ми пішли до церкви, щоб запалити свічку. Після цього ми пішли на церковний майданчик із нашим старшим сином Семюелем. Там була лише одна дитина. Його звали Елайджа. Не могло бути більш прекрасного знаку від Бога. Він нагадав нам, що наш маленький хлопчик ніколи не буває далеко».

Сам Коді Ґакпо також звернувся до вболівальників: «Це неймовірно важкий час для нашої родини. Ми щиро просимо про конфіденційність та простір для нас. Дякуємо за розуміння».

Підтримка збірної

Попри особисте горе, 27-річний футболіст вирішив залишитися в розташуванні національної команди, яка продовжує боротьбу на Чемпіонаті світу 2026. Королівський футбольний союз Нідерландів підтвердив, що знав про ситуацію та повністю підтримує футболіста. У федерації повідомили, що рішення залишитися разом із командою Ґакпо ухвалив після розмови зі своєю партнеркою, а збірна забезпечує йому всю необхідну підтримку.

Попри трагічні обставини, Ґакпо продовжує готуватися до матчів плейоф. На груповому етапі він був одним із ключових гравців збірної Нідерландів, виходив у стартовому складі в усіх трьох зустрічах і відзначився дублем у переможному матчі проти Швеції. В 1/16 фіналу нідерландці зустрінуться зі збірною Марокко. 

Нагадаємо, що іспанський футбольний тренер бореться з серйозною хворобою

Теги: Нідерланди НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

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