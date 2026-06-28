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Норвегія потрапила до історії Чемпіонату світу після гри з Францією

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Норвегія потрапила до історії Чемпіонату світу після гри з Францією
Норвегія достроково гарантувала собі плейоф, тому і вийшла на матч проти Франції експериментальним складом
фото: Getty Images

Рішення Столе Сольбаккена щодо складу команди здивувало багатьох вболівальників

Заключний матч групи I Чемпіонату світу 2026 між Францією та Норвегією мав стати протистоянням Кіліана Мбаппе й Ерлінга Голанда. Однак головний тренер норвежців Столе Сольбаккен обрав іншу стратегію: після дострокового виходу до плейоф він залишив у запасі більшість лідерів команди, чим увійшов до історії турніру. Про це повідомляє «Главком».

Історична ротація

Норвегія здійснила одразу десять змін у стартовому складі порівняно з попереднім матчем проти Сенегалу. Єдиним футболістом, який зберіг місце в основі, став півзахисник Фредрік Аурснес. Завдяки цьому скандинави стали лише четвертою збірною в історії чемпіонатів світу, яка провела щонайменше десять змін у стартовому складі між двома поспіль матчами турніру. До цього подібне вдавалося лише Іспанії проти Саудівської Аравії (Чемпіонат світу 2002), Бельгії проти Японії (Чемпіонат світу 2018) та Бразилії проти Південної Кореї (Чемпіонат світу 2022).

Завдяки перемозі Франція посіла перше місце у групі та в 1/16 фіналу зустрінеться зі збірною Швеції. Норвегія, яка фінішувала другою, зіграє проти Кот-д'Івуару. У тренерському штабі норвежців розраховують, що масштабна ротація дозволить лідерам команди підійти до першого матчу плейоф у оптимальних фізичних кондиціях і без ризику пропустити гру через перебір жовтих карток.

Інтрига в бомбардирських перегонах

Рішення Сольбаккена залишити Ерлінга Голанда на лаві запасних вплинуло й на боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру. Норвежець залишився з чотирма голами, тоді як Усман Дембеле наздогнав його після хет-трика. Лідером перегонів залишається Ліонель Мессі, який має п'ять забитих м'ячів.

Нагадаємо, що Норвегія яскраво відсвяткувала вихід до плейоф Чемпіонату світу 2026

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Теги: чемпіонат світу Франція Норвегія тренер Усман Дембеле

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