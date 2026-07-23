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Олійникова вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турнірів WTA

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Олійникова вдруге поспіль вийшла до чвертьфіналу турнірів WTA
Олександра Олійникова вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 в Гамбурзі
фото: UniCredit Iasi Open

У Гамбурзі українка у трьох сетах обіграла Лейре Ромеро Гормас

Українська тенісистка Олександра Олійникова пробилася у чвертьфінал другого поспіль турніру WTA. Про це повідомляє «Главком».

На турнірі WTA 250 у Гамбурзі українська тенісистка здолала в 1/8 фіналу іспанку Лейре Ромеро Гормас. До цього тенісистки лише одного разу зустрічалися в очному матчі. У 2024 році Олійникова у двох сетах перемогла суперницю на турнірі в Хорватії.

Хід матчу

У першому сеті обидві тенісистки обмінювалися реалізованими геймами до рахунку 6:6. Переможницю партії визначив тайбрейк, на якому сильнішою виявилася українка – 7:3. У другому сеті іспанка вийшла вперед 2:0. Олійниковій одразу ж вдалося зрівняти рахунок, але Ромеро Гормас довела партію до перемоги – 6:3.

Вирішальний, третій сет Олійникова розпочала з ривка у чотири виграні гейми. Гормас змогла скоротити відставання до двох, але у вирішальній частині поєдинку українка втримала перевагу і впевнено закрила матч – 6:2.

WTA 250. Гамбург. 1/8 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) – Лейре Ромеро Гормас (Іспанія) 7:6, 3:6, 6:2

Завдяки цій перемозі Олійникова на другому поспіль турнірі WTA 250 виходить у чвертьфінал. У румунських Яссах українка дійшла до півфінальної стадії, де поступилася єгипетській тенісистці Маяр Шериф у двох сетах.

Наступна суперниця Олійникової визначиться у парі вірменки Еліни Аванесян та казахстанки Юлії Путінцевої.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк знялася з DC Open у Вашингтоні. Кольори України в американській столиці Костюк повинна була разом із Еліною Світоліною. Однак, тепер там виступатиме лише перша ракетка України. Вона матиме перший номер посіву.

Натомість Костюк зосередиться на інших турнірах підготовки до останнього мейджора року. Перед US Open українка виступить в канадському Торонто та американському Цинциннаті. Перший турнір розпочнеться 2 серпня, а другий – 13 серпня.

Теги: теніс

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