З охорони – в ростер UFC: як тілоохоронець президента промоушену підкорив октагон

Сал Еверетт працював на президента UFC перед тим, як повноцінно перейти у професійні бої

Сал Еверетт не розчарував свого боса Дану Вайта, який спостерігав за його боєм

29-річний американець Сал Еверетт ще кілька місяців тому працював у UFC охоронцем, але нещодавно він сам став бійцем організації після перемоги на шоу Dana White's Contender Series. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Підвищення Еверетта

Еверетт зустрівся зі співвітчизником Оззі Мартіном і завершив поєдинок уже в першому раунді. Він завдав супернику потужної серії ударів, після чого рефері зупинив бій. Ця перемога стала для американця п'ятою поспіль у професійній кар'єрі. Після поєдинку президент UFC Дана Вайт оголосив, що Еверетт отримує контракт із промоушеном. При цьому керівник організації зізнався, що йому було складно стримувати емоції під час виступу бійця.

«Саме тому після його перемоги я встав і вийшов. Не хотів надто сильно радіти. Сал – один із найкращих хлопців, яких я знаю, і цього не могло статися з кращою людиною. Я дуже за нього радий. Думаю, цей контракт змінить його життя, тож йому більше не доведеться працювати в офісі», – сказав Вайт.

Незвична кар'єра бійця

Еверетт приєднався до UFC близько трьох років тому як охоронець, а згодом став кур'єром і виконував різні доручення для Вайта. Паралельно американець продовжував тренуватися та проводити бої. Перед отриманням шансу на Contender Series він виграв перші чотири поєдинки у професійній кар'єрі. Нещодавно Еверетт звільнився з UFC, щоб повністю зосередитися на кар'єрі бійця.

«Босе, я готовий бути в UFC. Тепер ви всі знаєте моє ім'я. Я не відступлю перед жодним викликом», – заявив він після перемоги.

Контракт Еверетта став другим подібним випадком за останні два тижні. Перед ним британець Джордж Стейнс також отримав угоду з UFC після перемоги на Contender Series – він зупинив Лоая Абушаара менш ніж за 61 секунду.

Нагадаємо, що культовий боксер провів тренування з президентом Польщі Навроцьким.