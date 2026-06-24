Бернарду Сілва заспокоював лідера збірної Узбекистану після розгрому на Чемпіонаті світу
Португалець підтримав експартнера по «Манчестер Сіті»
Новачок мадридського «Реала» та збірної Португалії Бернарду Сілва підтримав колишнього партнера по «Манчестер Сіті» Абдукодіра Хусанова після розгромної перемоги над Узбекистаном (5:0) на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».
Після фінального свистка Сілва підійшов підтримати захисника збірної Узбекистану, який був дуже засмучений принизливою поразкою. Хусанов не стримав емоцій і розплакався просто на полі. Бернарду ж заспокоїв оборонця, сказавши йому кілька теплих слів.
Бернарду Сілва виступав за «Манчестер Сіті» з 2017 по 2026 рік, а у червні в статусі вільного агента підписав контракт із мадридським «Реалом».
Колумбія з 6 очками лідирує у групі K і гарантувала собі вихід в плейоф. За нею розташовуються Португалія (4), ДР Конго (1) та Узбекистан (0). У третьому турі, 28 червня, зіграють Колумбія – Португалія та ДР Конго – Узбекистан.
Нагадаємо, після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці команди набрали по 6 очок у своїх групах.
П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши дві стартові зустрічі.
Коментарі — 0