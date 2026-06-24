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Бернарду Сілва заспокоював лідера збірної Узбекистану після розгрому на Чемпіонаті світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Бернарду Сілва заспокоював лідера збірної Узбекистану після розгрому на Чемпіонаті світу
Бернарду Сілва підтримав Абдукодіра Хусанова після матчу Португалія – Узбекистан на ЧС-2026
фото: Х

Португалець підтримав експартнера по «Манчестер Сіті»

Новачок мадридського «Реала» та збірної Португалії Бернарду Сілва підтримав колишнього партнера по «Манчестер Сіті» Абдукодіра Хусанова після розгромної перемоги над Узбекистаном (5:0) на Чемпіонаті світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Після фінального свистка Сілва підійшов підтримати захисника збірної Узбекистану, який був дуже засмучений принизливою поразкою. Хусанов не стримав емоцій і розплакався просто на полі. Бернарду ж заспокоїв оборонця, сказавши йому кілька теплих слів.

Бернарду Сілва заспокоював лідера збірної Узбекистану після розгрому на Чемпіонаті світу фото 1

Бернарду Сілва виступав за «Манчестер Сіті» з 2017 по 2026 рік, а у червні в статусі вільного агента підписав контракт із мадридським «Реалом».

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Колумбія з 6 очками лідирує у групі K і гарантувала собі вихід в плейоф. За нею розташовуються Португалія (4), ДР ​​Конго (1) та Узбекистан (0). У третьому турі, 28 червня, зіграють Колумбія – Португалія та ДР Конго – Узбекистан.

Нагадаємо, після матчів другого туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 до 1/16 фіналу вже вийшли сім збірних: Мексика, США, Німеччина, Аргентина, Франція, Норвегія та Колумбія. Усі ці команди набрали по 6 очок у своїх групах.

П'ять збірних – Гаїті, Туреччина, Туніс, Йорданія та Панама – втратили шанси на вихід до 1/16 фіналу, програвши дві стартові зустрічі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 ФК Манчестер Сіті Бернардо Сілва

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