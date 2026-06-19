Журналістка «поховала» батька Мессі та залишилася без роботи

У медійній сфері Аргентини спалахнув неабиякий скандал через родину капітана національної команди

Ведуча El Show del Verano на телеканалі Luzu TV Флоренсія Пенья пішла з посади через фейк у прямому ефірі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на SPORTbible.

Упродовж тижня в Аргентині циркулювали чутки щодо стану здоров'я Хорхе Мессі – батька восьмиразового володаря «Золотого м'яча». У поєдинку з Алжиром на Чемпіонаті світу Ліонель Мессі оформив хет-трик і заплакав після першого гола. На батьківщині припустили, що стан батька нападника став критичним.

«Я не хочу повідомляти погані новини, але батько Мессі щойно помер. Йому доведеться поїхати (зі збірної – «Главком») прямісінько посеред Чемпіонату світу», – днями заявила журналістка в ефірі шоу.

Згодом інформація про смерть Мессі-старшого виявилася фейком. Як наслідок, Пенья пішла з шоу. Натомість керівництво Luzu TV вирішило влаштувати кадрові чистки – нібито звільнять всіх причетних до виготовлення і поширення дезінформації.

«Мушу уточнити, що цю неправдиву інформацію мені надали в прямому ефірі, її начебто перевірила виробнича команда шоу, а я їм довірилася. Я прошу вибачення в родини Мессі за той жахливий момент, який, я думаю, вони переживають. Мені дуже соромно, що я спричинила цей біль», – заявила Пенья.

Де дивитися Чемпіонат світу 2026 в Україні

Медіасервіс Megogo став офіційним мовником турніру. Транслятор покаже всі матчі Мундіалю ексклюзивно на власній платформі. Megogo забезпечить коментування всіх поєдинків українською мовою, а також анонсував понад 90 навколоматчевих студій.

Усі поєдинки будуть доступні на OTT-платформі за передплатами «Спорт» та Megopack. Частину обраних матчів транслюватимуть безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт» у цифровому мовленні T2 та в провідних кабельних мережах. Зокрема, канал покаже один поєдинок кожного ігрового дня впродовж турнір. Гарантовано в список потраплять:

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два чвертьфінали,

обидва півфінали,

поєдинок за третє місце,

фінал.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(час початку матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше збірна Колумбії розпочала турнір із упевненої перемоги над Узбекистаном. У складі «кав'ярників» відзначилися Муньйос, Діас і Кампас. Гол престижу за дебютантів оформив Файзуллаєв.

Нагадаємо, напередодні Португалія не змогла дотиснути збірну ДР Конго в стартовому турі ЧС-2026. Відкрив рахунок хавбек піренейців Невеш. Зрівняв цифри на табло форвард Вісса.