Чемпіон Європи-2020 знайшов нову команду на батьківщині

Досвідчений футболіст виступатиме за історичний гранд

Генуезька «Сампдорія» оголосила про перехід колишнього нападника збірної Італії Лоренцо Інсіньє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Ветеран уклав із «блучерк'яті» контракт на один рік. У договорі «Сампа» передбачила опцію продовження співпраці ще на сезон. Вона буде активована при виконанні низки умов.

Прийдешню кампанію нова команда Інсіньє розпочне в Серії B. Там форвард виступав у другій половині минулого сезону за «Пескару» після повернення з північноамериканської МЛС. Там він захищав кольори канадського «Торонто».

«Сампдорія» стала п'ятим італійським клубом у біографії Інсіньє. Він виступав за скромні «Кавезе» та «Фоджу», а також провів 10 сезонів за рідний «Наполі». З «партенопейцями» нападник виграв два Кубки та Суперкубок Італії, а в складі національної команди тріумфував на Чемпіонаті Європи-2020.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.