«Реал» оголосив про перехід чемпіона Італії

Королівський клуб продовжив зміцнювати захисну лінію

Оборонець Дензел Дюмфріс змінив міланський «Інтер» на мадридський «Реал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нідерландець підписав із «вершковими» контракт на чотири роки. Іспанський гранд віддав за новачка орієнтовно 20 млн євро. Дюмфріс приєднається до команди після відпочинку через виступ на Чемпіонаті світу (ЧС).

Оборонець віддав «нерадзуррі» п'ять років. За цей час він встиг завоювати два Скудетто, по три Кубки та Суперкубки Італії. Також Дюмфріс двічі дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. Загалом нідерландець провів 207 матчів за «Інтер», у яких забив 27 м'ячів і віддав 28 результативних передач.

У минулому сезоні Дюмфріс зіграв 28 поєдинків. До свого активу він записав п'ять голів і два асисти. На ЧС-2026 оборонець провів чотири матчі, в яких оформи три результативні передачі.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.