Екстренер збірної Італії очолив «Лаціо»

За підсумками сезону 2025/26 «Лаціо» посів дев'яте місце в італійській Серії А

Італійський тренер Дженнаро Гаттузо очолив римський «Лаціо». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу.

Раніше Гаттузо працював у збірній Італії та залишив національну команду після поразки у фіналі відбору до Чемпіонату світу 2026 від національної команди Боснії та Герцеговини.

За підсумками сезону 2025/26 «Лаціо» посів дев'яте місце в італійській Серії А.

48-річний Гаттузо є уродженцем Калабрії, вихованцем «Перуджі». На дорослому рівні дебютував у сезоні 1995/96, а після двох років у складі рідної команди перебрався в шотландський «Рейнджерс».

Провів на Туманному Альбіоні один повний сезон і приєднався до «Салернітани». Перед кампанією 1999/2000 перейшов у «Мілан». Відіграв за «россонері» 13 років. Двічі став чемпіоном Італії, виграв Кубок і два Суперкубки Італії, двічі тріумфував у Лізі чемпіонів, здобув два Суперкубки УЄФА, переміг на Клубному чемпіонаті світу. У лавах збірної Італії виграв Чемпіонату світу 2006.

Останній сезон відіграв за швейцарський «Сьйон». Там же розпочав тренерську кар'єру. Також тренував на батьківщині («Палермо», «Піза», «Мілан», «Наполі»), Греції (ОФІ), Іспанії («Валенсія»), Франції («Марсель») та Хорватії («Хайдук»). Виграв Кубок Італії 2019/20 з неаполітанцями.

Нагадаємо, збірна Японії впевнено переграла Туніс на груповому етапі Кубка світу. Дубль оформив форвард Уеда. По голу в свій актив записали хавбек Камада та вінгер Дзюня Іто.

Як повідомлялося, збірна Німеччини оформила вольову перемогу над Кот-д'Івуаром. Команда Юліана Нагельсманна забила двічі в другому таймі. Героєм став нападник Ундав із дублем.