Історичний рекорд дедалі ближче. Чемпіонат світу 2026 збирає аншлаги

Турнір у Північній Америці демонструє вражаючі показники залученості навіть під час ігор групового етапу

Чемпіонат світу з футболу 2026 року в США, Канаді та Мексиці вже зараз претендує на звання найпопулярнішого футбольного турніру в історії завдяки своєму успіху серед вболівальників. Про це повідомляє «Главком».

Аншлаги по всій Північній Америці

Попри рекордно дорогі квитки та візові обмеження для частини вболівальників, стадіони практично повністю заповнені, а телевізійні трансляції збирають багатомільйонні аудиторії. Після перших 44 матчів турніру загальна відвідуваність перевищила 2,85 мільйона глядачів, а середня заповнюваність арен склала 99,6%. Особливо вражаючим став день 16 червня, коли матчі мундіалю наживо відвідали понад 281 тисячу людей.

У ФІФА вже майже не сумніваються, що буде побито абсолютний рекорд сумарної відвідуваності Чемпіонатів світу, встановлений ще на мундіалі-1994 у США. Завдяки розширеному формату зі 104 матчами нинішній турнір має всі шанси перевершити попереднє досягнення задовго до фіналу.

Телевізійний успіх і рекордні доходи

Не менш вражаючими є показники телепереглядів. У США матч збірної проти Парагваю зібрав біля екранів 27,5 мільйона глядачів і став найрейтинговішою футбольною трансляцією в історії країни. Рекордні показники також зафіксовані в Мексиці та Канаді.

На тлі такого інтересу ФІФА очікує рекордні доходи від продажу квитків та VIP-пакетів. За оцінками експертів, виручка може наблизитися до 4 мільярдів доларів, що в кілька разів перевищить показники попереднього чемпіонату світу в Катарі. Особливо цьому сприяє і те, що на окремі матчі ціни в офіційному продажу сягали кількох сотень доларів, а на вторинному ринку – майже 800 доларів за найдешевші місця.

Економісти пояснюють ажіотаж тим, що багато людей готові заощаджувати на повсякденних витратах заради участі в унікальній події світового масштабу. Для значної частини американської аудиторії Чемпіонат світу є не просто футбольним турніром, а масштабним культурним та суспільним явищем.

Нагадаємо, що стало відомо, скільки коштуватиме побачити своє ім'я на екранах стадіонів під час Чемпіонату світу.