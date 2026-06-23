Голанд оформив дубль у другому матчі поспіль і повторив унікальне досягнення на мундіалях

Ерлінг Голанд після перемоги над Сенегалом дякує уболівальникам за підтримку

Лідер збірної Норвегії забив на Чемпіонаті світу 2026 вже чотири голи

Нападник Ерлінг Голанд двічі забив у ворота Сенегалу на Чемпіонаті світу 2026 з футболу і повторив унікальне бомбардирське досягнення на мундіалях. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Норвегії достроково забезпечила собі місце в плейоф Чемпіонату світу 2026, здолавши Сенегал у матчі другого туру групового етапу (3:2). Героєм зустрічі став нападник 25-річний Ерлінг Голанд, який оформив дубль та продовжив свою результативну серію.

Два голи у ворота Сенегалу дозволили Голанду довести свій доробок на турнірі до чотирьох м'ячів. Норвежець став лише шостим футболістом в історії чемпіонатів світу, який забивав щонайменше по два голи у кожному з двох своїх перших матчів на мундіалі.

Раніше таке досягнення підкорялося лише п'ятьом гравцям: аргентинцю Гільєрмо Стабіле (1930-й рік), угорцю Шандору Кочишу (1954-й), французу Жюсту Фонтену (1958-й), поляку Гжегожу Лято (1974-й) та англійцю Гаррі Кейну (2018-й).

Після двох турів Голанд увійшов до числа головних претендентів на титул найкращого бомбардира Чемпіонату світу 2026. За кількістю голів він конкурує з такими зірками світового футболу, як Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Гаррі Кейн.

На міжнародному рівні Голанд забив 59 голів у 52 іграх. Він відзначався голом у кожній офіційній грі збірної Норвегії з жовтня 2024 року. За цей період нападник провів 12 матчів та забив 24 м'ячі.

Завдяки перемозі над Сенегалом Норвегія гарантувала собі щонайменше друге місце у групі I. Переможець квартету визначиться у заключному турі, де норвежці зустрінуться з Францією.

Нагадаємо, збірна Норвегії вийшла у плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу і яскраво відсвяткувала цей успіх.