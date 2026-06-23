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Голанд оформив дубль у другому матчі поспіль і повторив унікальне досягнення на мундіалях

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Голанд оформив дубль у другому матчі поспіль і повторив унікальне досягнення на мундіалях
Ерлінг Голанд після перемоги над Сенегалом дякує уболівальникам за підтримку
фото: Getty Images

Лідер збірної Норвегії забив на Чемпіонаті світу 2026 вже чотири голи  

Нападник Ерлінг Голанд двічі забив у ворота Сенегалу на Чемпіонаті світу 2026 з футболу і повторив унікальне бомбардирське досягнення на мундіалях. Про це повідомляє «Главком».

Збірна Норвегії достроково забезпечила собі місце в плейоф Чемпіонату світу 2026, здолавши Сенегал у матчі другого туру групового етапу (3:2). Героєм зустрічі став нападник 25-річний Ерлінг Голанд, який оформив дубль та продовжив свою результативну серію.

Два голи у ворота Сенегалу дозволили Голанду довести свій доробок на турнірі до чотирьох м'ячів. Норвежець став лише шостим футболістом в історії чемпіонатів світу, який забивав щонайменше по два голи у кожному з двох своїх перших матчів на мундіалі.

Раніше таке досягнення підкорялося лише п'ятьом гравцям: аргентинцю Гільєрмо Стабіле (1930-й рік), угорцю Шандору Кочишу (1954-й), французу Жюсту Фонтену (1958-й), поляку Гжегожу Лято (1974-й) та англійцю Гаррі Кейну (2018-й).

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Після двох турів Голанд увійшов до числа головних претендентів на титул найкращого бомбардира Чемпіонату світу 2026. За кількістю голів він конкурує з такими зірками світового футболу, як Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Гаррі Кейн.

На міжнародному рівні Голанд забив 59 голів у 52 іграх. Він відзначався голом у кожній офіційній грі збірної Норвегії з жовтня 2024 року. За цей період нападник провів 12 матчів та забив 24 м'ячі.

Завдяки перемозі над Сенегалом Норвегія гарантувала собі щонайменше друге місце у групі I. Переможець квартету визначиться у заключному турі, де норвежці зустрінуться з Францією.

Нагадаємо, збірна Норвегії вийшла у плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу і яскраво відсвяткувала цей успіх.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 Ерлінґ Голлан

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