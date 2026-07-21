Чемпіонат світу 2026: переможне фото Іспанії викликало резонанс через відсутність Трампа

Наразі у соцмережах ведуться дискусії щодо того, чому президент США не потрапив в об'єктив камер

Після фіналу Чемпіонату світу 2026 між збірними Іспанії та Аргентини у центрі уваги опинилися не лише найкраща команда планети, а й офіційні фотографії з церемонії нагородження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yahoo Sports.

Трамп – поза кадром

У соціальних мережах почали активно обговорювати, чому на знімках ФІФА та Королівської іспанської футбольної федерації відсутній президент США Дональд Трамп, хоча під час вручення трофея він перебував на сцені разом із футболістами. Після того як Трамп і президент ФІФА Джанні Інфантіно вручили Кубок світу капітану іспанців Родрі, американський лідер не залишив подіум одразу, а продовжив стояти поруч із командою під час святкування. Телекамери зафіксували, як Інфантіно кілька разів жестами пропонував Трампу відійти, щоб футболісти могли зробити традиційне командне фото.

Коли ж у мережі з'явилися офіційні світлини від ФІФА та іспанської федерації, користувачі звернули увагу, що президента США на них уже немає.

Дональд Трамп є на фото фото: Getty Images

Дональд Трамп відсутній на фото фото: Королівська іспанська футбольна асоціація

Це породило припущення, що Трампа могли навмисно прибрати із фотографій за допомогою редагування. Але експерти, які проаналізували знімки, не знайшли ознак цифрового монтажу. За їхніми словами, організації використали інші ракурси або просто обрізали кадри, зроблені вже після того, як Трамп відійшов убік.

Реакція Білого дому

Натомість Білий дім наступного дня опублікував власну добірку фотографій із фіналу. На більшості з них центральною фігурою став саме Дональд Трамп, тоді як святкування збірної Іспанії відійшло на другий план. Подібна ситуація вже траплялася рік тому під час фіналу Клубного чемпіонату світу 2025. Тоді Дональд Трамп також залишився на сцені під час святкування футболістів «Челсі», а його присутність на чемпіонському фото викликала неоднозначну реакцію серед уболівальників.

Нагадаємо, що фінал Чемпіонату світу 2026 став не лише головною спортивною подією року, а й місцем зустрічі численних світових знаменитостей.