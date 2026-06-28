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Дипломат пояснив, чому Трамп «полюбив» Україну

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Дипломат пояснив, чому Трамп «полюбив» Україну
Для Трампа дуже важливо зараз перевести фокус уваги з Ірану
фото: The White House﻿

Президент США шукає нову історію успіху у зовнішній політиці

Президент США Дональд Трамп прагне переключити увагу з Ірану на інші міжнародні питання, продемонструвавши зовнішньополітичний успіх. Одним із таких напрямків може стати Україна, де зміна ситуації на фронті здатна дати йому можливість заявити про результат. Як інформує «Главком», про це в ефірі Radio NV сказав, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 років Павло Клімкін.

Трамп начебто захоплювався спроможністю України бити углиб Росії та виказував своє захоплення президенту України Володимиру Зеленському на полях G7. Клімкін зазначив, що «багато західних лідерів, які розмовляли з Трампом, вони відчули, якщо не зміну риторики, то зміну настрою». Водночас, додав він, настрій Трампа мінливий.

«Але для Трампа дуже важливо зараз перевести фокус уваги з Ірану. Адже Іран – це поки що для нього нічия, яка його нікуди не веде. Станом на сьогодні домовленості, які, як здавалося, досягнуті, може, і не зовсім домовленості», – сказав дипломат.

Він зауважив, що всі ключові питання, – ядерна та балістична програми, контроль над іранськими проксі та контроль над Ормузькою протокою – поки що не знайшли оптимального рішення, і на фоні цього світ ледве не пішов в сторону рецесії.

«Уся ця історія дуже б'є по реноме, по повазі до Трампа. І по Сполучених Штатах. Трамп прекрасно розуміє, що треба перевести фокус уваги. Але зробити це потрібно, демонструючи успіх. Я думаю, що він відчув, що і зміна балансів у нас на фронті, і не тільки на фронті може принести йому цю історію. І думаю, що в найближчі місяці він цим буде дуже і дуже цілеспрямовано займатися», – сказав Клімкін.

Водночас, каже експерт, це не означає лише плюси для України, оскільки в певний момент Трамп «знову може вдатися до різних методів тиску».

«Те, що нам в плюс, – це дійсно зміна настроїв Трампа. Наскільки стала, повторюся, не знаємо. Друга історія, що зараз російське керівництво і Путін, зокрема, не дуже довіряє переговірникам, які з самого початку були призначені», – зазначив колишній міністр.

Він не виключає, що з американського боку будуть включені нові канали та нові особливості. Також, радше за все, буде змінене коло питань, які знаходяться на столі. «Але станом на сьогодні є більш-менш непогана взаємодія між американцями, європейцями і нами», – сказав Клімкін.

Так, вважає він, для Трампа це може бути «новий шанс». «Новий шанс не тільки отримання особистого успіху, а, скоріше за все, новий шанс в тому, щоб він покачав цю історію також по відношенню до Москви, і отримав кращі умови по тому, що йому не вдається отримати в прямому діалозі з Путіним і з Росією», – зазначив експерт і додав, що ми перебуваємо в новій фазі переговорів та війни.

Раніше Axios писав, що президент США Дональд Трамп після зустрічі з Володимиром Зеленським на саміті G7 заявив про необхідність посилення тиску на Росію та відзначив прогрес України у війні проти держави-агресорки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

Також 25 червня президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та подякував йому за оперативну роботу з ліквідації наслідків російського удару по Лаврі.

Крім того, президент заслухав доповідь голови Служби зовнішньої розвідки Олега Луговського. СЗР здобула матеріали, які свідчать про фактично щоденне поглиблення кризи з пальним, воєнною логістикою та управлінням у Криму. До того ж розвідники отримали внутрішню російську документацію щодо оцінки настроїв громадян держави-агресорки. Окремо на території Білорусі зафіксовано заходи з підготовки до потенційного розширення агресії проти України.

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Теги: росія Павло Клімкін міністр путін Дональд Трамп Україна

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