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Чемпіонат світу 2026 уже другий в історії за кількістю автоголів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чемпіонат світу 2026 уже другий в історії за кількістю автоголів
Збірна США відкриває рахунок в матчі проти Австралії завдяки автоголу Кемерона Берджесса
Скріншот

Наразі на турнірі зафіксовано сім випадків, коли футболісти влучали у власні ворота

Після 9 ігрових днів на Чемпіонаті світу 2026 з футболу вже забито сім автоголів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Наразі це другий найбільший показник на турнірі, після мундіалю 2018 року, на якому було зафіксовано 12 автоголів. На попередньому турнірі у 2022 році їх було лише два.

На Чемпіонаті світу 2026 голами у власні ворота відзначилися:

  • Даміан Бобаділья (Парагвай)
  • Міро Мухейм (Швейцарія)
  • Мохамед Хані (Єгипет)
  • Айман Хуссейн (Ірак)
  • Язан Або Алараб (Йорданія)
  • Мохамед Манай (Катар)
  • Кемерон Берджесс (Австралія)

Жодна з команд, гравці якої відзначилися автоголами, у підсумку не зуміла здобути перемогу й лише Швейцарія та Єгипет не поступилися: ці збірні зіграли 1:1 проти Катару та Бельгії відповідно.

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Нагадаємо, півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон став першим футболістом, якого вилучили згідно з новим правилом щодо прикритого рота під час конфліктної розмови із суперником.

Інцидент стався у компенсований до першого тайму час матчу другого туру групи D між Парагваєм та Туреччиною. Півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон під час словесної перепалки із захисником Туреччини Мертом Мюльдюром прикрив рот рукою, після чого суперник звернув увагу арбітра на цей епізод.

Головний арбітр зустрічі Іван Бартон із Сальвадору отримав сигнал від VAR на перегляд цього епізоду, і після перевірки оголосив про вилучення 32-річного футболіста.

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Теги: ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

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